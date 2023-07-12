El personal de Gendarmería Nacional registró inmuebles en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Córdoba por infracción a la Ley 26.364.

Como resultado de los operativos, secuestraron dispositivos de almacenamiento de información, aparatos electrónicos, teléfonos celulares, dinero en efectivo y demás elementos de interés para la causa.

El Magistrado interviniente dispuso la prohibición de salida del país y de acercamiento a los lugares allanados, a siete ciudadanos.

Efectivos del Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Buenos Aires" y de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Sur", "Campo de Mayo", "Rosario", Santa Fe", "Paraná", "Mendoza", "Córdoba" y "Río Cuarto", dieron cumplimiento a 32 órdenes de allanamiento emitidas por el Juzgado Federal de San Luis, con la intervención de la Fiscalía Federal y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), vinculadas a la granja de rehabilitación de adicciones "Remar".





El registro de los domicilios, en el día de ayer, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Córdoba, resultó en el rescate de 403 presuntas víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral, siendo hombres y mujeres adultos, como así también menores de edad.

Asimismo, el personal de la Fuerza decomisó dispositivos de almacenamiento de información, teléfonos celulares, 1.919.520 pesos argentinos, 9.140 dólares estadounidenses, notebooks y documentación pertinente para la causa.

Por disposición del Magistrado interviniente, las víctimas quedaron a cargo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mientras que siete ciudadanos involucrados fueron notificados de prohibición de salida del país y de acercamiento a los lugares allanados.

Intervino la Subdirección de Trata y Tráfico Ilegal de Personas de la Fuerza.