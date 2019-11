Opositores a Evo Morales agredieron a Rolando Graña en Bolivia

El agresor se llama Alexis Gómez Demarco, tiene 38 años, vive desde hace tres años en Bolivia y ejerce como fotoperiodista desde el 2012.

El hecho duró apenas unos segundos pero sirvió para comprobar el clima de tensión que se vive en las calles de La Paz, aun entre los mismos periodistas que cubren los eventos.

Mientras Graña caminaba por una de las calles de la capital boliviana, en un instante hizo referencia a las "batallas" que se producían entre la policía y manifestantes.

En ese momento, una ciudadana vestida de rojo comenzó a increpar al periodista: “Esto no es una batalla. Son unos vendidos ustedes. Informan de manera internacional mal”, expresó la mujer en tono violento.

Luego de un cruce de palabras entre la mujer, que perseguía a los reporteros argentinos, y Graña, se acercó un fotógrafo con casco también a amedrentar a los profesionales.

Así, después de un entrecruce de palabras, el fotógrafo lanzó un golpe a la cámara de Merino, quien incluso terminó lastimado en un ojo, y espetó: “La concha de tu madre”, con acento argentino.

Horas más tarde, Graña explicaría su versión sobre el problema en el programa Intratables: "Fue una situación muy extraña. Nos empezaron a sacar fotos. Nos provocaron diciéndole que Claudio le había pegado a una mujer para poner a los manifestantes en contra. Nos siguieron durante cuatro cuadras con el espíritu de ‘digan la verdad, digan la verdad’. Un muchacho identificado como fotógrafo le pega a Claudio en la cámara y lo lastima en el ojo", explicó el periodista.

Al mismo tiempo, Graña publicó en las redes una captura de la imagen del rostro del agresor en la que pidió datos sobre el reportero gráfico.

De tal manera, el fotógrafo se llama Alexis Gómez Demarco, de 38 años. Es oriundo de Mar del Plata y vivió hasta 2016 en la Argentina, donde estudió ciencias políticas.

Fanático del patín en línea callejero y del skate, Demarco decidió dedicarse al fotoperiodismo en 2012. Después de trabajar como freelance durante cuatro años, se mudó en 2016 a Bolivia. Se radicó en La Paz.

En el país vecino, Demarco trabajó en las agencias Marka Registrada y Prismo y también se desenvolvió durante años como fotógrafo del diario Página Siete. Así, durante todo el proceso del conflicto sociopolítico que derivó en la renuncia de Evo Morales cubrió los hechos para la Agencia de Prensa Gráfica (APG).

A lo largo de las últimas semanas, Demarco dejó en las redes sociales su postura clara respecto al conflicto boliviano y se mostró como un crítico acérrimo de Evo Morales.

“En Bolivia no hubo golpe de estado. Hubo #Fraude Electoral. Evo Dictador”, fue una de las leyendas en un posteo de Facebook de la última semana.

Además, a lo largo de los últimos días reforzó esa postura: “Ya está, Evo, perdiste. Se te están escapando como ratas, renunciá de una vez”, escribió en un posteo del 10 de noviembre, mientras que el día en que Morales anunció su abandono de Bolivia, Demarco escribió: “Y la rata se escapó”.

Así y todo, en las últimas horas, el fotógrafo argentino intentó dar su versión sobre los hechos protagonizados con Graña y el camarógrafo Merino. En una publicación en Facebook dio detalles sobre los motivos que lo llevaron a atacar a golpes a los enviados del canal América.

“Quiero aclarar algo a mis contactos de Argentina. Hoy en la ciudad de La Paz tuve una pelea con el “periodista” Rolando Graña y su camarógrafo, en el noticiero de América TV salió que fueron agredidos y en una conversación telefónica Graña se hace la víctima pero no contó que la pelea fue porque una chica con su pareja le pidieron que fueran imparciales y Graña la insulto diciéndole basura y boliviana de mierda”, afirmó.

Y completó: “Al ver eso un colega fotógrafo y yo fuimos a decirles a estas personas que dejen de insultar a la mujer y ellos en lugar de calmarse me empezaron a insultar diciéndome boliviano de mierda cuando no soy boliviano, soy argentino, al recibir esos insultos y ninguneos de estas personas y un intento de agresión física por parte del camarógrafo me defendí y empuje al camarógrafo. Solo eso pasó, nadie los siguió ni quiso amedrentar en ningún momento, la pelea fue por la soberbia y las agresiones por parte de Graña y su camarógrafo”.

Incluso, el reportero gráfico argentino hasta le respondió en Twitter al propio Graña, cuando el periodista de América había pedido datos sobre su agresor: “No soy ningún cobarde, si querés nos vemos mañana en plaza Murillo y les contás a todos los colegas de Bolivia cómo insultaste y humillaste a una mujer boliviana que te pedía que digas la verdad, salame”.