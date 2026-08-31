Por disposición de la Justicia, Pablo Laurta, detenido por asesinar a su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio, será trasladado desde la Unidad Penal N°1 de Paraná hasta Córdoba, donde avanzará el juicio por jurados por el doble femicidio. En tanto, la causa provincial por la muerte del remisero Martín Palacio continúa en etapa de investigación mientras persiste la prisión preventiva.

Su abogado defensor, Augusto Lafferriere, anticipó que apelarán esta decisión de traslado. “Nos oponemos a este traslado a Córdoba. Él es uruguayo, es extrajero, debería ser juzgado por la Justicia federal y no provincial. Además, Uruguay está próximo geográficamente a la provincia de Entre Ríos. Trasladarlo a Córdoba es un agravamiento de las condiciones de detención“, planteó, en diálogo con Canal 9 Litoral.

En esa misma línea, fundamentó: “Entendemos que no corresponde si él en la Unidad Penal 1 no ha cometido ninguna cuestión disciplinaria que llame la atención y ha tenido buena convivencia con el Servicio Petenitenciario. No vemos razonable esta decisión de la justicia y estamos en plazo para apelarla”.

Por otro lado, anticipó que Laurta presentará una denuncia. “Desde que inicié como defensor, me manifestó que tiene voluntad de declarar, de avanzar con su teoría del caso y quiere exponer todo lo que entiende de lo que consiste, que vincula a su hijo, su expareja y exsuegra. El contenido de la denuncia no lo puedo saber. Se trataría de una supuesta red de trata infantil y él habría intervenido en esta situación para que no caiga su hijo en esa red“, señaló.

Consultado respecto de la causa por la muerte del remisero, explicó que permanece en etapa de investigación penal preparatoria por la Fiscal de Concordia. “Todavía no se ha remitido a juicio. Mi asistido se encuentra cumpliendo la prisión preventiva en la Unidad Penal 1 por 120 días y se encuentra próxima a vencerse”, sostuvo.