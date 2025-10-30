La Justicia ordenó el traslado del interno Daniel Andrés “Tavi” Celis desde la Unidad Penal N°1 de Paraná hacia la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, luego de que en su celda se encontraran teléfonos celulares y otros elementos vinculados a una investigación federal.

Según se informó la medida fue dispuesta por la jueza Noemí Berros, en consonancia con el dictamen del fiscal federal José Ignacio Candioti, quien consideró necesario el cambio de establecimiento por razones de seguridad y convivencia.

El pedido fue formulado por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos, cuyo titular, Prefecto Carlos Palacios, informó que durante los allanamientos realizados la semana pasada en la Unidad Penal N°1 —en el marco de una causa por narcotráfico— se hallaron drogas y teléfonos que vincularían nuevamente a Celis con la banda que operaba en Paraná.

Tras correr vista al fiscal Candioti, este sostuvo que el traslado era “razonable y necesario” ante el riesgo de contactos con otros internos involucrados en la misma causa federal.

La jueza Berros autorizó el traslado y alojamiento definitivo en Gualeguaychú, que se concretará en las próximas horas. Además, dispuso revocar las salidas familiares de Celis, en línea con lo resuelto hace un mes cuando también se le denegaron las salidas laborales, tras informes desfavorables de los peritos psicólogos del Servicio Penitenciario.

El traslado se efectuará bajo la custodia del personal penitenciario provincial.

Fuente: Ahora