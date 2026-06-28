El Honda City que la periodista conducía se encuentra bajo custodia en una comisaría de la Policía Bonaerense por orden de la fiscal María Paula Hertrig. El estudio será crucial para esclarecer el motivo del accidente.

La Justicia de San Isidro ordenó una serie de medidas en el marco de la causa que investiga las circunstancias de la muerte de Ernestina Pais. Entre ellas, la pericia accidentológica al auto que conducía la periodista al momento de su muerte, que tuvo lugar este viernes en un cruce ferroviario de San Isidro. El estudio será realizado por un perito en el playón mismo de la Comisaría 2° del municipio, aseveró una fuente del caso.

Además, la fiscal Paula Hertrig solicitó estudio planimétrico del lugar donde ocurrió el impacto -que fue en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano- y fotografía de la zona. El material se suma a las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el momento, que ya están siendo analizadas por la Justicia.

De acuerdo a la reconstrucción judicial, la principal hipótesis hasta ahora es que Ernestina habría cruzado con la barrera baja de camino a su trabajo y la arrolló el tren. En este sentido, fuentes del caso indicaron a este medio que de momento no hay elementos que permitan pensar un suicidio. No obstante, subrayan que “la causa está en plena investigación”.

La pericia accidentológica será clave para el expediente. El vehículo de Ernestina, un Honda City patentado a fines de 2012, se encuentra incautado bajo custodia en el playón de la Comisaría 2° de San Isidro, ubicada en Martínez.

El análisis, que será realizado por la Policía Bonaerense, podrá determinar, por ejemplo, si existió una falla en los frenos, una de tantas hipótesis posibles.

La realización del estudio “puede tardar”, aseguró una fuente clave en el caso. “Nos tienen que dar turno para la pericia”, continuó. La misma lógica aplica para los análisis toxicológicos que serán practicado a las muestras extraídas al cuerpo de Pais durante la autopsia.

Por lo pronto, la fiscal Hertrig cuenta con la filmación de una cámara de seguridad de la Municipalidad de San Isidro que muestra la secuencia completa del accidente. En el video, se ve cómo la periodista cruzó el paso de Sáenz Peña y El Cano en dirección a Avenida Del Libertador con la barrera baja, para ser arrollada por una formación del Tren de la Costa. Pais circulaba con su registro de conducir revocado desde abril último, tras negarse a un control de alcoholemia en Vicente López luego de chocar a un Alfa Romeo.

Qué determinó la autopsia

La autopsia practicada a Ernestina Pais confirmó que murió a causa de las graves lesiones sufridas en el accidente ferroviario.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima presentaba un traumatismo de cráneo grave, además de una laceración hepática y una “contusión esplénica”, que es una lesión en el bazo que ocurre frecuentemente por golpes en el abdomen durante accidentes viales.

El estudio se realizó durante la noche y su resultado ya fue incorporado a la causa. Durante autopsia también se tomaron muestras de ADN y se extrajeron otras de sangre y orina que serán sometidas a estudios toxicológicos. Estos análisis complementarios determinarán si la conductora circulaba bajo efectos de droga o alcohol. Los resultados podrían demorarse semanas.