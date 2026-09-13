El próximo 18 de septiembre, la ciudad recibirá a especialistas, productores y funcionarios en una jornada de trabajo enfocada en el abordaje del Picudo Rojo de las Palmeras. La actividad busca coordinar tareas de vigilancia, respuesta rápida y manejo sanitario frente a la presencia de esta plaga en la región.

El encuentro se llevará a cabo de 9:30 a 14 h en el Teatro del Puerto. La organización está a cargo del SENASA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, el INTA, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la provincia, el Parque Nacional El Palmar y la Municipalidad de Gualeguaychú, mediante la Dirección de Espacios Verdes y la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria.

Durante la sesión se informará el diagnóstico actualizado en el territorio provincial y los registros de presencia detectados a la fecha. Asimismo, los equipos técnicos del SENASA expondrán los protocolos oficiales de actuación, el Plan de Contingencia específico y la normativa para la tala y disposición final de ejemplares atacados.

La convocatoria abarca a responsables de áreas ambientales de los departamentos Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia. También están citados administradores de áreas protegidas, responsables de emprendimientos turísticos y rurales, y empresas dedicadas al mantenimiento y tratamiento de palmeras.

Dentro del temario se incluye la regulación sobre la aplicación de productos fitosanitarios y las distancias de resguardo vigentes. A su vez, el equipo local presentará las medidas preventivas que se aplican en el ejido urbano. Sobre el cierre, se habilitará una mesa de trabajo entre prestadores de servicios para evaluar la capacidad de respuesta y las herramientas disponibles en la zona.