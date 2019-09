Organizaciones sociales montaron un acampe por 48 horas en la 9 de Julio

En ese mismo horario comenzó la concentración de los maestros de CTERA, en Avenida de Mayo y Perú. Una hora más tarde, a las 11, comenzó a concentrarse los movimientos sociales Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Polo Obrero, Frente Popular Darío Santillán (FPDS), MTR, MTL y otros sobre 9 de Julio y Avenida de Mayo, para luego movilizarse hacia Plaza de Mayo.

Varias organizaciones sociales expresaron mediante un comunicado que "la reunión con funcionarios del Ministerio de Carolina Stanley ha fracasado por completo porque el Gobierno no ha hecho una propuesta que responda a ninguno de los tres puntos centrales que las organizaciones venimos reclamando desde hace meses", señalaron.

Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, explicó a NA cuáles fueron los tres puntos de los que no tuvieron respuesta por parte de las autoridades de Desarrollo Social en el encuentro. "Queremos apertura de programas sociales porque sigue habiendo 450 mil programas pero no abren nuevos para nuevos desocupados. También queremos aumento del ingreso para los programas vigentes y aumento de las raciones para escuelas", detalló el dirigente.

En ese sentido, en el comunicado las organizaciones sociales explicaron que la oferta de aumento en el monto de los programas “no alcanza a cubrir ni siquiera la inflación de los últimos meses” y está “muy lejos” del reclamo del 50 %. “Ante este panorama las organizaciones piqueteras retomamos el plan de lucha que fue votado en las asambleas del fin de semana pasado en los barrios obreros de 20 provincias". Respecto de la emergencia alimentaria, sostuvieron que “los funcionarios ratificaron que los programas seguirán cerrados para el ingreso de cientos de miles de desocupados nuevos, que provoca la política económica y que no pueden poner un plato de comida en la mesa de sus familias”. Y agregaron: “El reclamo de aumento de las partidas de alimentos no tiene porcentajes concretos y no se garantizan los productos esenciales para merenderos y comedores. (Fuente www.perfil.com)