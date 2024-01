Militantes y dirigentes de las organizaciones sociales, de derechos humanos, de la cultura, estudiantiles, sindicatos combativos, asambleas barriales y partidos de izquierda se concentran frente al Congreso nacional, donde realizan una "vigilia de necesidad y urgencia" en rechazo al proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", que comenzó a ser debatido en la Cámara baja tras ser impulsado por el presidente, Javier Milei.



En ese marco, el Gobierno nacional desplegó en el lugar un amplio operativo de seguridad compuesto por efectivos de Gendarmería Nacional y del Cuerpo de Infantería de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.



Un vallado metálico fue colocado en todas las veredas de la sede del Parlamento, mientras los efectivos de las fuerzas se desplegaron en las avenidas aledañas.



#LeyOmnibus 🤔Sabes por qué mañana o cuándo se trate, tenemos que estar todxs movilizadxs?



En unos minutos @nestorpitrola te lo resume acá.

▶️https://t.co/2qHVZ1vKlL



Nos vemos en Congreso el 31 desde las 12 y hasta que se caiga💥 — Frente de Izquierda (@FdeIzquierda) January 30, 2024



Además, carros de asalto, camiones hidrantes, motos y camionetas y micros de las fuerzas de seguridad fueron estacionados en la calle Ayacucho y su intersección con la avenida Rivadavia y en Ayacucho y la avenida Corrientes; en las avenidas de Mayo y 9 de Julio en en la esquina de las avenidas Belgrano y Entre Ríos, entre otros puntos.



En tanto, las manifestaciones -que no interrumpen el tránsito- comenzaron a concentrarse después de las 12 en la Plaza de los Dos Congresos, según informaron los organizadores en declaraciones a Télam y comunicados de prensa difundidos por las agrupaciones convocantes.



Las primeras columnas de manifestantes en llegar fueron las de Unidad Piquetera (UP), junto al Polo Obrero, el MTR Teresa Vive y del MST, entre otros.



El referente bonaerense del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni aseguró a esta agencia que los manifestantes comenzaron a legar a partir de las 12 frente al Congreso y adelantó que mantendrán la "vigilia" durante el debate parlamentario, que se prevé se extenderá por más de 30 horas.



"Esperamos que venga mucha gente porque no podemos permitir que pase una ley de estas características. Votarle una serie de leyes a Milei hace retroceder los derechos sociales, democráticos de la población y de entrega del patrimonio público", agregó el dirigente en declaraciones a Radio Provincia.



Belliboni también reclamó que la CGT convoque a un nuevo paro de actividades, como hizo hace una semana, "para frenar" la aprobación del proyecto legislativo.



Los diputados del Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT) Romina Del Plá y Gabriel Solano se sumaron a la llamada "Vigilia de necesidad y urgencia", encabezada por la Multisectorial Federal de la República Argentina.



Allí se pronunciaron en rechazo "a la Ley Ómnibus, la complicidad de la oposición y todo el plan de gobierno del presidente Javier Milei".







La convocatoria llama a la sociedad a "volver a movilizarse para enfrentar la ley, el DNU, el protocolo y todo el plan de Milei y compañía", y Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo y Alejandro Vilca, diputados nacionales del PTS-Frente de Izquierda, llamaron a acompañar la movilización al Congreso, decidida por decenas de representantes de asambleas vecinales de CABA y gran Buenos Aires.



Bregman convocó a "estar en la calle" para "continuar mostrando el rechazo no sólo a esta ley sino también al DNU y al protocolo de (seguridad de la ministra Patricia) Bullrich. Es muy importante que estemos porque el único lenguaje que entienden los que quieren entregar el país es el de la movilización", aseguró.



En el mismo sentido, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizará desde las 15 junto a sus delegados y centro de jubilados al Congreso porque "esta ley no admite otra posibilidad más que su rechazo", indicaron los organizadores.



"Todo el proceso estuvo marcado por graves irregularidades que deben ser investigadas", señaló al respecto el secretario general, Rodolfo Aguiar y remarcó también el reclamo del gremio "en defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)" de la Anses.



Voceros de la Multisectorial Federal confirmaron a Télam que el rechazo a la Ley Bases también se realizará en todas las plazas y esquinas de las capitales de provincias bajo el lema "La Patria No Se Vende. Se Defiende !".



(Fuente: Télam)