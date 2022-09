Jaquelin Soria padece cáncer yugular y no puede operarse; solo puede hacerse rayos en una clínica de Buenos Aires, pero el costo se eleva a $1.900.000 (precio actualizado esta semana).

El evento será a total beneficio con profesores invitados de zumba y ritmos de Gualeguaychú y ciudades cercanas que se sumarán a esta cruzada solidaria.

El punto de encuentro será el Centro Cultural Gualeguaychú ubicado en la Costanera del Tiempo. En la organización están trabajando desinteresadamente las profesoras de Zumba: Jessica Sánchez y Silvana Lemes.

Jaqueline Soria es una joven mujer de Gualeguaychú que debe someterse a un tratamiento médico con rayos para evitar una intervención quirúrgica. El tumor yugular puede causarle serias consecuencias de salud por lo que debe realizar su tratamiento en el Hospital Fleni de la ciudad de Buenos Aires.

Jaqueline comenzó con problemas de salud en 2013 cuando le detectaron un tumor yugular y fue intervenida en el hospital de clínicas. Luego tuvo que hacer kinesiología para recomponer algunos músculos de la cara que habían quedado afectados, y salió adelante.“En pandemia no me hice la resonancia, y ahora me entero que estaba creciendo de nuevo pero por el lugar donde estaba no me pueden operar, pero pueden hacerme rayos en el Fleni, decía hace un tiempo en declaraciones a Máxima Online. En realidad, es operable pero corro muchos riesgos, para evitar esa operación esta esa opción. Es un rayo especial, se llama gamma knife, actúa sobre el tumo, lo achicaría y no lo deja crecer”.

La gualeguaychuense también vende una rifa a sortearse el próximo 15 de octubre para reunir el dinero.

En su redes sociales, ella compartió su caso y expresó: “Hola gente amiga del face, tengo esta rifa para vender, es para un estudio que me tengo que hacer. Si bien la mayoría sabe que en el 2014 fui operada de un tumor al cual ahora volvió y para evitar otra cirugía que es muy riesgosa por el lugar que está ubicado existe la posibilidad de hacerme ese rayo (gamma knife), agradezco su colaboración, gracias, me quedan algunos números”.

Para colaborar, también se puede realizar una donación vía transferencia al Alias: rema.elixir.soda.mp o del CVU 000000310019407386525