El próximo martes 16 de diciembre, a las 10, se realizará una actividad de prevención y testeo de VIH en el Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) ubicado en Alem 161. La propuesta incluye información vinculada a la salud sexual y la realización de testeos rápidos y gratuitos.

La jornada estará a cargo de la licenciada Ana Kachinsky, quien expondrá sobre la importancia del diagnóstico oportuno, las prácticas de cuidado y la reducción de riesgos, además de coordinar un espacio de consultas para los asistentes.

Durante la actividad se ofrecerán test rápidos de VIH, que se realizan en forma confidencial y bajo supervisión profesional.

El encuentro es organizado por el DTC —dependiente de Sedronar y de la Subsecretaría de Salud— en el marco de acciones orientadas a facilitar el acceso a información y herramientas de prevención en la comunidad.