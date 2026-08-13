El Hospital Centenario llevó adelante este jueves un nuevo Ateneo Hospitalario, destinado a profesionales médicos y de Enfermería de las distintas especialidades de la institución, con el objetivo de reflexionar sobre el cuidado como parte fundamental de la práctica profesional.

El encuentro, realizado en el Auditorio del nuevo edificio del Hospital Centenario, tuvo como eje “El cuidado en los equipos de salud” y propuso abordar esta temática desde una perspectiva colectiva y ética, poniendo el foco en la importancia de cuidar a quienes diariamente desarrollan tareas de atención y acompañamiento de pacientes.

Durante la actividad también se trabajó sobre el burnout, una problemática que atraviesa a los profesionales de la salud y que resulta fundamental reconocer y abordar dentro de las instituciones sanitarias. El encuentro permitió generar un espacio de reflexión sobre las condiciones que impactan en los equipos y la necesidad de promover prácticas de cuidado que contribuyan al bienestar de quienes los integran.

Las exposiciones estuvieron a cargo de la Lic. Elisa Ayala, la Lic. Ivana Gutiérrez, la Lic. Tatiana Fernández y la Dra. Daiana Bourlot, quienes aportaron distintas miradas para pensar el cuidado como una responsabilidad compartida dentro de los equipos de salud.

La propuesta fue organizada por los residentes de 2º año de la RISaMC, junto al Comité de Docencia e Investigación del Hospital Centenario, en el marco de las acciones de formación y actualización que se desarrollan en la institución.

De esta manera, el Ateneo se constituyó como un espacio para detenerse a pensar una dimensión esencial de la tarea sanitaria: cómo cuidar a quienes cuidan, fortaleciendo los vínculos, el trabajo colectivo y el bienestar de los equipos.