LA GALA SERÁ EL 26 DE ABRIL
Orgullo gualeguaychuense: Gervasio Larrivey nominado a los Martín Fierro de la Moda 2026
La ceremonia destacará a referentes del sector, con homenajes especiales, sorpresas y la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza.
El domingo 26 de abril, los premios Martín Fierro de la Moda reunirán a las figuras más reconocidas del sector en una ceremonia única.
La gala, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), tendrá lugar en los estudios de Telefé y estará a cargo de Iván de Pineda y Valeria Mazza.
En la categoría “Maquillaje” uno de los que se disputa el gran premio es el gualeguaychuense Gervasio Larrivey. El profesional del color y los brillos dio a conocer la noticia a través de redes sociales, en un video en el que expresó su emoción y desconcierto al enterarse de la nominación.
“Estoy emocionado. En estos momentos estoy viajando a Gualeguaychú para participar del desfile solidario a beneficio del Lalcec, y me tomó por sorpresa, no me lo esperaba para nada. No entiendo nada, estoy muy, muy emocionado”, dijo Larrivey a Ahora ElDía y explicó que la distinción no es por un trabajo específico sino por su trayectoria en el mundo del maquillaje.
Todos los nominados:
“Tenemos 19 categorías para distinguir al mundo de la moda argentina”, dijo hoy Valeria Mazza al anunciar las nominaciones. También habrá tres homenajes durante la gala, anticipó Ventura.
Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal
- Mirtha Legrand (La noche de Mirtha)
- Juana Viale (Almorzando con Juana)
- Teté Coustarot (Argentina, de película)
- Josefina “China” Ansa (Lado V)
Mejor estilo en conducción masculina
- Mario Pergolini (Otro día perdido)
- Iván de Pineda (Pasapalabra)
- Héctor Maugeri (+Caras)
- Ángel de Brito (LAM)
- Mariano Iúdica (Polémica en el bar)
Actriz con mejor estilo en ficción
- Griselda Siciliani (Envidiosa)
- Mónica Antonópulos (Menem)
- Julieta Zylberberg (Yiya)
- Bárbara Lombardo (Envidiosa)
Actor con mejor estilo en ficción
- Benjamín Vicuña (Corazón delator)
- Franco Masini (El Retorno)
- Leonardo Sbaraglia (Menem)
Mejor estilo femenino en Big Show
- Lali Espósito (La Voz Argentina)
- Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)
- Wanda Nara (MasterChef Celebrity)
Carolina “Pampita” Ardohain (Los 8 Escalones)
- Mejor estilo masculino en Big Show
- Ale Sergi (La Voz Argentina)
- Nico Occhiato (La Voz Argentina)
- Luck Ra (La Voz Argentina)
Mejor estilo panelista masculino
- Hernán Drago (Los 8 Escalones)
- Fabián Paz (DDM)
- Lizardo Ponce (SQP)
- Gastón Trezeguet (Gran Hermano)
Mejor estilo panelista femenina
- Analía Franchín (A la Barbarrossa)
- Carolina Molinari (Puro Show)
- Sol Pérez (Gran Hermano)
Mejor estilo en conducción femenina en programa diario
- Vero Lozano (Cortá por Lozano)
- Yanina Latorre (SQP)
- Mariana Fabbiani (DDM)
- Flor de la V (Los Profesionales)
Mejor diseñador/a de moda femenina
- Javier Saiach
- Evangelina Bomparola
- Marcelo Senra
- Juan Hernández Daels
Mejor diseñador de moda masculina
- Matías Carbone
- Nicolás Zaffora
- Sebastián Raimondi
Mejor estilo masculino en streaming
- Santi Talledo (Telefe – Luzu)
- Grego Rossello (Telefe)
- Fer Dente (Olga)
- Nacho Elizalde (Olga)
Mejor estilo femenino en streaming
- Momi Giardina (Telefe – Luzu)
- Evelyn Botto (Olga)
- Flor Jazmín Peña (Luzu)
- Nati Jota (Telefe – Olga)
Mejor estilista
- Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)
- Romina Giangreco
- Celina Lattanzio (Negra Negra)
Mejor estilo en redes
- Carolina “Pampita” Ardohain
- Valentina Zenere
- Martita Fort
- Tefi Russo
Mejor maquillador/a
- Mabby Autino
- Vero Luna
- Gervasio Larrivey
Mejor peluquero
- Max Jara
- Mauro Max De Brito
- Facu Díaz (Niche Studio)
- Cristian Rey
Mejor influencer de moda
- Zaira Nara
- Stephanie Demner
- Zuzu Codeu
Nuevo talento de la moda
- Valentina Schuchner
- Luz Ballesteros
- Anushka Elliot