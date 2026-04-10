El domingo 26 de abril, los premios Martín Fierro de la Moda reunirán a las figuras más reconocidas del sector en una ceremonia única.

La gala, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), tendrá lugar en los estudios de Telefé y estará a cargo de Iván de Pineda y Valeria Mazza.

En la categoría “Maquillaje” uno de los que se disputa el gran premio es el gualeguaychuense Gervasio Larrivey. El profesional del color y los brillos dio a conocer la noticia a través de redes sociales, en un video en el que expresó su emoción y desconcierto al enterarse de la nominación.

“Estoy emocionado. En estos momentos estoy viajando a Gualeguaychú para participar del desfile solidario a beneficio del Lalcec, y me tomó por sorpresa, no me lo esperaba para nada. No entiendo nada, estoy muy, muy emocionado”, dijo Larrivey a Ahora ElDía y explicó que la distinción no es por un trabajo específico sino por su trayectoria en el mundo del maquillaje.

Todos los nominados:

“Tenemos 19 categorías para distinguir al mundo de la moda argentina”, dijo hoy Valeria Mazza al anunciar las nominaciones. También habrá tres homenajes durante la gala, anticipó Ventura.

Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal

Mirtha Legrand (La noche de Mirtha)

Juana Viale (Almorzando con Juana)

Teté Coustarot (Argentina, de película)

Josefina “China” Ansa (Lado V)

Mejor estilo en conducción masculina

Mario Pergolini (Otro día perdido)

Iván de Pineda (Pasapalabra)

Héctor Maugeri (+Caras)

Ángel de Brito (LAM)

Mariano Iúdica (Polémica en el bar)

Actriz con mejor estilo en ficción

Griselda Siciliani (Envidiosa)

Mónica Antonópulos (Menem)

Julieta Zylberberg (Yiya)

Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Actor con mejor estilo en ficción

Benjamín Vicuña (Corazón delator)

Franco Masini (El Retorno)

Leonardo Sbaraglia (Menem)

Mejor estilo femenino en Big Show