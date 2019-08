Oriana Sabatini le comió la boca a la ex cantante de Rombai y explotaron las redes

La hija de Catherine Fulop había mostrado un anticipo al compartir una foto junto a Emilia Mernes, la ex Rombai que se lanzó como solista. en la que ambas se sacaban chispas con la mirada y parecían al borde del beso.

Y finalmente el encuentro de sus labios se consumó en el videoclip del tema No soy Yo, el tema con el que Mernes apuesta a su nueva carrera como cantante. De esta manera, ambas artistas enloquecieron a sus fans, que quedaron encantados con la propuesta, e incendiaron las redes sociales.

Enamorada de Dybala, Sabatini no tiene prejuicios con la sexualidad. “No hay nada más lindo en esta vida que sentirse y ser libre. Ese sentimiento lo tengo porque me lo transmitió mi familia. No sé si soy lesbiana o si me gustan las mujeres, o si soy bisexual, pero no tendría prejuicios en torno a eso”, afirmó tiempo atrás en una nota con Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Esto no es algo novedoso para Oriana, quien en diciembre de 2017 estrenó el video de Stay or Run, donde se besó con Soledad Alfonso, sorprendiendo a todos.

“No digo que está bien o mal, pero sí creo que está bueno que cada persona sea libre y pueda hacer lo que quiera. El amor es universal, yo sé que suena tan tonto, pero es así, te podés enamorar de cualquier persona”, sostuvo la cantante y actriz.