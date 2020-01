Ornela Taffarel no continuará en el Carnaval: le descubrieron un tumor maligno

A través de sus redes sociales, Ornela comunicó que se retira “un ratito” del espectáculo más importante de Gualeguaychú.

“Les cuento que me retiro un ratito para dar batalla con este látigo a otra batalla de la vida!! pero no duden que pronto esta "loca del látigo" volverá a esta carroza que nos hace tan felices!!”, escribió la cantante de Larroque. Y se dirigió a sus compañeros de Alma Carnavalera, a quienes les aseguró que “allí estaré igual no lo duden!! Los quiero mucho amigos míos y solo sigan haciendo lo que tan bien hacen cada noche: MÚSICA. Que nos sana y salva!! Alegrando y explotando ese corsodromo!!Los abrazo!! Vamos @arayevioficial un año más! solo te pido un año más!!”, escribió.

Alma Carnavalera

El caso es particularmente importante para que todas las mujeres puedan tomar conciencia sobre lo necesario que son los controles médicos.

Ornela se había hecho una mamografía, la cual no exhibió ningún resultado preocupante. Pero al realizarse una ecografía mamaría, con posterioridad, allí se detectó un pequeño tumor maligno, que será extraído en la cirugía que ya tiene fecha para este viernes 24 de enero.

En este sentido, Ornela dejó un mensaje de concientización en su posteo: “Abrazo a todas uds mujeres que estén leyendo esto, diciéndoles que, no dejen de hacerse sus controles médicos, con conciencia, a tiempo con y dedicación!!”.

“Me voy un ratito, pero pronto volveré!!”, aseguró.

El apoyo del carnaval

El próximo sábado, sus compañeros de Alma Carnavalera saldrán a la pasarela del corsódromo con la cinta rosada que simboliza la lucha contra el cáncer de mama.

La iniciativa será compartida por los integrantes de las otras dos bandas.

El autoexamen

Un autoexamen de mamas es un chequeo que una mujer se realiza en casa para buscar cambios o problemas en el tejido mamario. Muchas mujeres sienten que hacer esto es importante para su salud.

El mejor momento para hacerse un autoexamen de las mamas es más o menos de 3 a 5 días después del comienzo del periodo. Las mamas no están tan sensibles o con protuberancias en ese tiempo en su ciclo menstrual.

La mamografía

Se recomienda como control anual en pacientes mayores de 40 años, pero “podría realizarse a cualquier edad si el médico tratante lo indica ante la sospecha de una lesión mamaria”, explica la Dra. Silvia Ayala, radióloga y especialista en mamografías de Clínica Universidad de los Andes.

La mamografía consiste en la realización de proyecciones de cada mama en dos planos a través de rayos. Algunas pacientes, de acuerdo a los hallazgos de la mamografía o el patrón mamario, pueden requerir además ecografía mamaria complementaria.