A través de una Carta Documento, el abogado defensor de Juan Ruiz Orrico, ex director del Instituto Portuario de Entre Ríos, ofreció resarcir a las víctimas del siniestro vial del 20 de junio de 2024.

El ex titular del Instituto Portuario de Entre Ríos manejaba un auto oficial bajo los efectos del alcohol e invadió el carril contrario por el que se trasladaban rumbo a sus trabajos en un Chevrolet Corsa, Brian y Lucas Izaguirre, de 32 y 26 años; Leandro Almada, de 33, y Axel Rossi, de 23, todos oriundos de Basavilbaso. Todos fallecieron en el acto.

Orrico, que es pareja de la jueza de la Cámara de Casación de Concordia, María Evangelina Bruzzo, está imputado del delito de Homicidio Culposo Agravado. La causa irá a debate en breve: serán entre el 18 y el 27 de febrero de 2026. Ahora, ofreció “una propuesta de reparación integral del daño”. El 21 de marzo, el juez de Garantías de Concepción del Uruguay, Gustavo Díaz, remitió a juicio oral y público la causa.

“En tal sentido, mi representado Juan Enrique Ruiz Orrico ofrece el pago de una suma total y única de $150 millones en concepto de reparación del daño moral. Dicho monto se ofrece con el fin de contribuir a mitigar el dolor causado, reconociendo la trascendencia del suceso investigado” se señaló en la Carta Documento.

Orrico, iba en un auto oficial por la ruta 39, el 20 de junio de 2024, en el departamento Uruguay cuando, conduciendo con 1,59 gramos de alcohol en sangre, invadió el carril contrario por el que venían los cuatro jóvenes que murieron en el acto.

El juicio

El juicio se hará en Concepción del Uruguay entre el 18 al 27 de febrero de 2026, y las audiencias serán presididas por el juez Darío Crespo, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, luego de que todos los magistrados que integran el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay se excusaran de intervenir. La razón: todo tuvieron relación con María Evangelina Bruzzo, vocal de la Cámara de Casación Penal de Concordia, esposa de Orrico.

A principios de noviembre de 2025, y luego de que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) declarase inadmisible el recurso extraordinario presentado por los abogados defensores de Juan Enrique Ruiz Orrico, imputado por homicidio culposo, para apartar al querellante Mario Arcusin, se abrió paso el pedido para que se ponga fecha al juicio oral que encabezará el juez de juicio Darío Crespo, integrante del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay.

La Sala Penal, integrada por los vocales Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak, sostuvo que no se demostraba la existencia de un agravio constitucional que justificara la intervención en esa instancia. Y que los argumentos de la defensa “no son más que una reiteración de planteos ya expuestos y que han encontrado adecuada respuesta por parte de la Cámara de Casación”.

Los defensores de Ruiz Orrico -Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez acudieron a la Sala Penal contra la sentencia dictada el 11 de agosto último por la Cámara de Casación Penal que había resuelto rechazar el recurso de casación contra la resolución dictada por la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Melisa María Ríos cuando en abril último no había hecho lugar a ese pedido de apartamiento de la querella particular, publicó el portal Entre Ríos Ahora.