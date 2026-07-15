La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, expresó que quienes lleven banderas o remeras con inscripciones referidas a Malvinas no podrán ingresar a ver el partido Argentina vs Inglaterra.

Al respecto, y en diálogo con Cero y Bolazo Stream, Oscar Pérez, excombatiente de Malvinas, manifestó que “prohibir el ingreso de banderas con las Islas Malvinas es totalmente en contra de la malvinización, no es una provocación, que el mundo entero vea que las Malvinas son argentinas. Ellos usurparon parte de nuestro territorio, tendrían que devolverlas para que se termine la cuestión. Nosotros vamos a seguir reclamando. Y por 90 minutos no podemos olvidarnos de todo".

Pérez también se refirió a la figura de Maradona y relató que significó para él partido de Diego contra los ingleses: “ Le hicimos el mejor gol pirata de la historia, y el mejor gol de los mundiales, y les ganamos. A ese gol lo festejé de rodillas, llorando porque hacía cuatro años que había pasado la guerra. Ese partido de fútbol en particular es irrepetible, es algo que nunca se me va a borrar de la memoria”.

Y agregó: “Diego es el abanderado de Malvinas, siempre nos nombró, siempre nos puso arriba, nos dejó bien parados en todo el mundo, nos ayudó a malvinizar”.

Por último, Oscar Pérez dejó en claro que “para afuera es un partido más, pero para adentro, tenemos que ganarles. Con la Selección nuestra, nos sentimos muy bien representados, desde Scaloni para abajo son todos unos señores. Espero que dejen todo, pero ya con eso estoy conforme. Si ganamos, todos los argentinos a festejar, sin violencia, y a no olvidarnos que hay un reclamo internacional que tratan de taparlo por todos los medios”.