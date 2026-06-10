Cada 10 de junio se conmemora el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico. Una fecha fundamental para el reclamo soberano de nuestro país sobre las Islas que se mantiene activo e irrenunciable, fundamentado en bases jurídicas e históricas.



En el marco de este día, Oscar Pérez, excombatiente de nuestra ciudad, compartió en Bolazo Stream y Radio Cero una emotiva e interesante charla sobre su experiencia en Malvinas y el largo y duro camino que transitaron los veteranos en el reconocimiento de su causa.

“Creo que Malvinas se está haciendo carne en el pueblo. Los veteranos fuimos totalmente olvidados, pero revertimos eso, hablando con los medios y en las escuelas. Siempre con la verdad. Y eso nos fue dando la autoridad moral para ser respetados. Hoy nos sentimos respetados", expresó. Y agregó: “Los veteranos de Gualeguaychú hoy somos Ciudadanos Ilustres, algo totalmente impensado en otro momento. Para nosotros ese fue un reconocimiento extraordinario”.

También mencionó las charlas en las escuelas, un grato y enriquecedor intercambio con los más pequeños que ha ayudado mucho en la apuesta por educar sobre Malvinas. “Los chicos están llenos de preguntas, de inquietudes. Aprenden, los preparan en la escuela. Cuando uno va, para ellos ya sos un héroe. Hay un gran respeto", dijo.



Durante la nota, no evitó hablar también de los momentos más difíciles, como el proceso de desmalvinización y la propia vivencia en la guerra. “Mil veces pensé que no volvía. Pensaba que era el último que iba a morir, pero que iba a morir. Y era muy probable. La muerte en Malvinas estuvo presente todos los días. No nos queríamos rendir".



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