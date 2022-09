Luego de confirmarse la suspensión de la reunión entre el Ejecutivo y los trabajadores municipales prevista para el viernes, se vivieron momentos de tensión en el hall del Palacio Municipal, donde los trabajadores hicieron sentir su descontento ante la reunión frustrada.

Oscar Soto, titular del Sitramg fue muy duro en sus cuestionamientos al Ejecutivo y puntualmente al intendente Martín Piaggio, expresando que “en ningún momento nos comunicaron por escrito que esta reunión se suspendía”.

“Venimos con el cuerpo de delegados y Comisión Directiva como corresponde, siempre respetando el diálogo y tratando de estar cuando nos convocan. El Poder Ejecutivo, en la última conciliación obligatoria nos invitaron para hoy a las 10 de la mañana en el Salón de la Memoria. Resulta que se suspendió y no nos avisaron, lo que es una falta de respeto para con los trabajadores, porque los empleados municipales la están pasando mal y esta reunión había generado un poco de esperanza”, manifestó Soto.

El dirigente sindical resaltó que “queda claro que al Ejecutivo no le interesa llegar a un acuerdo. Estamos en una conciliación obligatoria que pidió el Municipio y que nosotros acatamos. Hoy estamos los trabajadores activos, al igual que los pasivos esperando que nos reciban, pero no lo hicieron, gesto que tomamos como una señal de que no quieren resolver el tema”.

También Soto remarcó que “Martín Piaggio fue uno de los pocos candidatos a Intendente que nunca se acercó al Sindicato para hablar”, remarcando que “la única política que se practica en el Sindicato es la gremial. Después cada uno tiene su ideología, o no. Pero cada uno de los compañeros es libre de pensar o militar para quien desee, pero fuera del ámbito del Sindicato”.