Oscar Sotto, titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, dijo en AHORA Radio Cero que “desde el Sindicato rechazamos el ofrecimiento del Ejecutivo de abonar el 14 por ciento en dos tramos. Nuestra intención es que se abone en un solo tramo a partir del 1 de agosto, cedimos lo que inicialmente habíamos dicho que fuera con el pago de julio, pero nos mantenemos en la postura de que sea en un solo pago”.

Asimismo, expresó que “hay una nueva instancia de negociación y no sabemos qué propuesta presentará el Ejecutivo. Nosotros somos orgánicos de lo que deciden los delegados y delegadas que forman parte del Sitramg. Lo que ellos consideren correcto, será lo que determine el Sindicato. Entonces no podemos adelantarnos a la propuesta que nos presenten y en virtud de esa propuesta, se tomará una resolución en forma conjunta”.

Sobre el motivo por el cual se llegó a esta instancia de negociación, inclusive con una medida de fuerza por parte de los trabajadores hace dos semanas, Sotto expresó que “la negociación se fue estirando y la paciencia de los trabajadores se fue agotado, porque hubo notas que no se respondieron, muchas reuniones que no tuvieron respuestas en relación a este tema. Pero la realidad es que cuando hicimos una medida de fuerza, recién ahí conseguimos que haya una respuesta del Ejecutivo. Recién después de esa medida logramos tener una reunión en la Delegación de la Dirección de Trabajo”.

El dirigente sindical sostuvo que “hubo muchas promesas incumplidas de parte del Ejecutivo durante mucho tiempo. Fueron años en los cuales le dimos la posibilidad de que se abonara ese 14 por ciento en cuotas. Ahora los compañeros perdieron la paciencia, asumió un cuerpo de delegados nuevos y el primer tema que trajeron a la mesa fue este, argumentando que no podían esperar más y que ese 14 por ciento se blanquee en el sueldo en un solo pago, haciendo los descuentos correspondientes para Caja de Jubilaciones y para Iosper”.

Sobre la posibilidad de nuevas medidas de fuerza en caso de que los trabajadores no acepten lo que proponga el Ejecutivo, Sotto indicó que “en caso de no llegar a un acuerdo, serán las bases las que tomen las posibles medidas de parte de las distintas seccionales. Estamos en medio de una conciliación obligatoria que vence este viernes, esperaremos la oferta del Ejecutivo y después serán los delegados los que decidan los pasos a seguir”.

Otro tema que abordó el dirigente es la presencia de algunos miembros del Sitramg en la visita de Rogelio Frigerio a la ciudad que tuvo lugar hace pocos días. Al respecto, Sotto fue claro al afirmar que “nosotros no hacemos política dentro del Sindicato, por respeto a todos los trabajadores y trabajadoras que representamos. De las puertas para afuera, cualquiera es dueño de poder reunirse o militar políticamente con quien quiera. Nosotros como Sindicato, siempre hemos recibido a todos los candidatos a intendentes que ha habido en Gualeguaychú, pero no hay política partidaria dentro del Sindicato. Cada uno pueda hacer política de la manera que quiera, pero no dentro del Sindicato, donde se hace política gremial y sindical en defensa de los trabajadores municipales. Tenemos una mala experiencia de la política partidaria involucrada dentro del Sindicato y nos fue muy mal, perdimos muchos derechos por culpa de que la política se metió dentro del Sindicato”.