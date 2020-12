Cabe destacar que Gualeguaychú cuenta con más de 450 afiliados. Recordaron que “desde octubre del 2019 estamos buscando explicaciones a la gravísima situación de abandono y desatención en que nos encontramos, que se agrava por ser personas mayores necesitadas de medicación y prestaciones”. Hoy, casi un año ha pasado. y siguen “jugando con nosotros y faltándonos el respeto con mentiras cuando responden a nuestros reclamos”. Y mientras tanto los aportes, que no son pocos, rigurosamente “todos los meses llegan a sus manos”. La pregunta entonces es “¿Dónde están? ¿En qué los usan?”.

Remarcaron la imperiosa necesidad de que nos “reintegren el valor de las prestaciones realizadas en forma particular” .Estos reintegros, después de cumplimentar la cantidad de papeles que nos solicitan, “nunca llegan”. Los afiliados, muchos de ellos adultos mayores pidieron explicaciones a la “Comisión Directiva Central, delegados de los gremios docentes de Agmer y Amet (Entre Ríos), en la Osplad central, necesitamos el detalle manejo que han hecho de los recursos en todos estos años que se atornillaron en el cargo y han llevado a la Obra Social dos veces, en pocos años, a Concurso de Acreedores, con lo que esa acción implica y perjudica a los afiliados. y para ustedes, parece que no pasó nada”. Señalaron que “hemos dado a conocer lo que estamos viviendo a las autoridades locales, provinciales y nacionales pero las soluciones no llegan”.

Sostuvieron que la “Súper Intendencia de Salud, cuya función es controlar el funcionamiento de las obras sociales, debería actuar ya, además de preocuparse por actualizar el Programa Médico Obligatorio ( PMO), elaborado en el 2002 ante la crisis del momento para todas las obras sociales. Es el que está en vigencia al día de hoy, entonces las prácticas actuales que ayudan al buen diagnóstico de las enfermedades, no están codificadas y sí otras que ya no se realizan, y en eso se basan las obras sociales para no cubrir las prestaciones que hoy son indispensables”. Y como si fuera poco lo que vivimos” nuestro futuro como afiliados es muy incierto”. No sabemos “hasta cuándo va a existir la Osplad” y qué va a pasar con los afiliados que” hemos aportado 30 años o más”. Dijeron que “para esta pregunta, tampoco hay respuesta”.