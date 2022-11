En diálogo con Ahora Radio Cero, Osvaldo Fernández adelantó que “venimos trabajando en un proyecto desde el año pasado, se denomina Gualeguaychú 2023 y está conformado por personas que provienen de distintos sectores, de los partidos que conforman Juntos por el Cambio e independientes, y también quienes provienen de otros partidos, como el Justicialismo”.

Comentó que “la idea es trabajar sobre dos pilares, uno es el proyecto y el otro la formación de equipos; no vamos a resolver ningún lanzamiento ni presentación de candidatura hasta no avanzar en la definición de ideas y propuestas, que es lo que consideramos necesario en este momento difícil”, manifestó.

Al respecto, contó que “hemos hecho unas 160 reuniones, además de recorridas barriales, para tener un diagnóstico de la ciudad en base al diálogo. Tenemos por un lado una ciudad que en los últimos tiempos viene conducida con una idea de centralidad del estado municipal, que se ha vuelto caro y pesado, con una carga para el contribuyente y que no es eficiente para resolverle los problemas a los vecinos”.

“Esto, sumado a una falta de diálogo, conforman un estado de ánimo que es de hartazgo, muchos vecinos están hartos de que no se los escuche y se los atienda, Gualeguaychú necesita recuperar la impronta de su sociedad civil, hay que apoyar y acompañar al sector privado”, aseveró Fernández.

“Pertenecemos a Juntos por Entre Ríos, y a partir allí hacemos el llamado a todos los sectores que quieran, con capacidad, honestidad y energía, asumir este gran desafío para que juntos logremos el cambio que la ciudad necesita”, postuló el dirigentede la oposición.

Consultado sobre la posible candidatura de Mauricio Davico en Gualeguaychú, enmarcó que “toda persona que aspire a una candidatura tiene que cumplir con la ley electoral y con el reglamento de Juntos por Entre Ríos”.

Y luego, puntualizó “Se verá si cumple con los requisitos. No me voy a expresar sobre ningún caso en particular, en primer lugar porque los casos se dan cuando las candidaturas se presentan, nunca antes; y en segundo lugar porque yo soy apoderado de Juntos por Entre Ríos, tengo un rol institucional, de modo tal que no me corresponde. Lo que creo que corresponde en el caso de cualquier persona que aspire a una candidatura es presentarla en el ámbito del partido para que allí se pueda analizar y se de una respuesta”, concluyó.