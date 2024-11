Nahuel Otero, presidente de la Cooperativa Eléctrica, habló en Ahora Cero Radio sobre la situación que atraviesa la entidad y el recurso legal al cual apeló en medio de la imputación por el cobro de tasas municipales dentro de las facturas.

“Esta no es una empresa estatal, sino que pertenece a la comunidad de Gualeguaychú, a sus asociados, es muy difícil que se piense en privatizar una cooperativa o un club, ese temor no lo tengo. No creo que exista intencionalidad de parte de ninguno de los estamentos del gobierno porque no hay argumentos para querer sacarnos del contrato de concesión, estamos al día financieramente, estamos bien legalmente. Yo celebro los controles del estado, las puertas de la Cooperativa están abiertas, ya estuvo el EPRE auditándonos, salimos muy bien y se presentó la documentación de esta veeduría , estamos a la espera, no me gusta ver fantasmas donde no hay”, expresó Otero.

En este marco, en el transcurso de este miércoles, las 18 cooperativas de Entre Ríos presentarán una medida cautelar para pedir certezas sobre la forma en la que se debería proceder.

“Al principio de semana recibimos la notificación de la Secretaría de Comercio de dejar de cobra costos ajenos a los de la energía propiamente dicha, en el caso de Entre Ríos al tener al EPRE corresponden al alumbrado público. En el dia de hoy, estamos presentando una medida cautelar para que nos den certeza sobre la aplicación de la resolución de la Secretaria de Comercio porque sentimos que las distribuidoras, como la Cooperativa es el jamón de un sánguche, donde el pan se conforma de legislación nacional, provincial y municipal y hemos quedado en el medio y no sabemos cuál cumplir”, apuntó el presidente de la distribuidora local.