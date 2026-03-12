Gualeguaychú está viviendo un gran 2026 en materia de recitales de música. A la confirmación del regreso a la ciudad de La Renga, ahora se suma No te va a gustar. La banda uruguaya que tiene cantante argentino oficializó que llegará a Gualeguaychú en Septiembre, más precisamente el 10 cuando toque en el Polideportivo Norte.

No te va a gustar inicia un nuevo capítulo con el anuncio de “Florece en el Caos”, su próximo álbum de estudio que se estrenará el 8 de enero de 2026, y con el comienzo de una gira internacional que llevará a la banda por Latinoamérica y Europa a lo largo del año.

UNA NUEVA ETAPA PARA NTVG

El álbum “Florece en el Caos” está integrado por 10 canciones nuevas, grabadas en el Estudio Elefante Blanco en Montevideo durante agosto y septiembre de 2025, con Nico Cotton en la producción y Carlos Imperatori en la grabación.

Con un sonido más áspero, filoso y consistente, el disco expande el universo musical de la banda sin perder su identidad melódica y emocional. Las letras abordan temas universales desde una perspectiva madura, reflexiva y esperanzadora.

LA GIRA INTERNACIONAL 2026: UN REGRESO A LO GRANDE

Tras culminar la exitosa Gira 30 Años, que entre 2024 y 2025 incluyó más de 120 shows, 19 países y más de 80 ciudades, NTVG vuelve a salir a la ruta con una propuesta renovada.

La Gira 30 Años tuvo un cierre épico en La Plata, Argentina, con el Estadio UNO completamente agotado en una noche inolvidable que marcó el final de una etapa histórica para la banda.

Ahora, con “Florece en el Caos”, comienza un nuevo ciclo que tendrá como punto fuerte una gira internacional de presentación oficial. El primer show confirmado será el 25 de abril en el Estadio de Ferro (Buenos Aires) y, antes de fin de este año, se anunciará una parte importante de las fechas que recorrerán Latinoamérica y Europa durante 2026.

La banda se encuentra ultimando detalles de un espectáculo renovado, que acompañará el espíritu del nuevo álbum y presentará una puesta actualizada para esta nueva etapa.

“EN LLAMAS”: EL PRIMER ADELANTO

El primer adelanto del álbum, “En Llamas”, ya se encuentra disponible.

La canción presenta una estética potente y guitarrera que anticipa parte del espíritu del nuevo disco, y su estreno en vivo durante el cierre de la Gira 30 Años generó una enorme repercusión entre el público.