River Plate fue derrotado por Gimnasia y Esgrima en La Plata por el único gol de Alexis Steimbach a los 79 minutos y sigue sin ganar en el Torneo Clausura, luego de la caída inicial ante Barracas Central en el Monumental. Por otro lado, el Lobo se repuso al revés contra Racing en Avellaneda y sumó sus primeros puntos en el campeonato.

El cruce válido por la Zona B tuvo un primer tiempo parejo en el Bosque porque los dos equipos registraron llegadas a los arcos. En la visita se destacó el talento de Ángel Correa, quien tuvo tres jugadas para mostrar su rebeldía y calidad con un remate a distancia desviado, otro disparo a las manos del arquero y un elegante pase para dejar mano a mano a Joaquín Freitas, quien le apuntó al pecho del arquero Nelson Insfrán en una jugada anulada por fuera de juego del juvenil.

El Lobo mostró sus armas a la hora de los contragolpes y el juego aéreo porque Renzo Giampaoli registró un cabezazo desviado y la última llegada de la etapa fue un tiro en el área rival que pegó en la parte externa de la red.

Ya en la segunda parte, Eduardo Coudet metió mano en la formación por la lesión de Mauro Arambarri, pero la lista de bajas no quedó en ese apellido, ya que Marcos Acuña tampoco pudo completar el encuentro por una molestia física y salió reemplazado a los 60 minutos por Facundo González.

En la vereda opuesta, el ingreso de Maximiliano Zalazar cambió el partido en favor del anfitrión porque el delantero estuvo cerca de marcar el gol a los 71 minutos después de esquivar a Santiago Beltrán y forzar una salvada defensiva. Más tarde, el atacante fue el encargado de levantar un centro al área cabeceado por Steimbach para la única emoción del compromiso.

Ahora, River Plate volverá a jugar este domingo desde las 19:15 (hora argentina) contra el Rosario Central de Ángel Di María en el Estadio Monumental, mientras que Gimnasia viajará el domingo a Mar del Plata para enfrentarse a Aldosivi a partir de las 14:30.