Una joven agente de la Policía de Entre Ríos, de 24 años, se autolesionó con un arma blanca el pasado domingo en jurisdicción de la Comisaría Primera, al sur de Concordia. La uniformada estaría atravesando un cuadro de depresión y ansiedad, agravado posiblemente por problemas económicos, publicó Elonce.

El hecho se suma a una preocupante estadística: en lo que va del año, seis integrantes de la fuerza provincial han fallecido por suicidio, la mayoría de ellos jóvenes.

Antecedentes y medidas preventivas

El caso más reciente antes de este episodio ocurrió el 5 de agosto en Paraná, cuando una mujer policía se quitó la vida utilizando su arma reglamentaria. A raíz de ese hecho, la conducción de la fuerza dispuso licencia obligatoria para todo el personal en la provincia, con el fin de prevenir nuevas tragedias.

Sin embargo, la repetición de situaciones críticas en poco tiempo evidencia que las medidas adoptadas hasta el momento, no estarían siendo suficientes para contener el deterioro de la salud mental de algunos de los efectivos. El tema preocupa tanto a las autoridades como a las familias de los uniformados.

Un suboficial de Concordia expuso la presión económica que enfrentan muchos policías. “Para poder sostenerme económicamente, debo trabajar entre 15 y 16 horas diarias, sumando servicios adicionales para no caer en un salario de pobreza”, reveló al sitio 7Páginas. (APFDigital)