SINIESTRO FATAL
Otra muerte en ruta sacude a Entre Ríos: un hombre falleció en el acto tras un choque frontal
Un auto y una camioneta impactaron esta mañana y un conductor falleció de inmediato a raíz de la colisión.
Murió un conductor tras un choque frontal ocurrido esta mañana en la ex Ruta 18, en General Campos, departamento San Salvador. El hecho sucedió alrededor de las 7:55, a la altura del kilómetro 216,5, según se informó a AHORA.
El choque involucró a un Fiat Uno y una camioneta Volkswagen Amarok que circulaban en sentido contrario e impactaron. Como consecuencia del siniestro, el hombre que manejaba el auto falleció en el lugar.
En tanto, el resto de los ocupantes de ambos vehículos resultaron con lesiones de carácter leve y fueron trasladados para su atención médica a los hospitales San Miguel, de San Salvador, y Eva Perón, de General Campos.
En el sitio del accidente trabajó personal de la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios de General Campos y el fiscal en turno para realizar las pericias correspondientes.
Debido a las tareas de rigor, el tránsito en la zona se mantuvo asistido y reducido a un solo carril con habilitación alternada durante el transcurso de la mañana.