Murió un conductor tras un choque frontal ocurrido esta mañana en la ex Ruta 18, en General Campos, departamento San Salvador. El hecho sucedió alrededor de las 7:55, a la altura del kilómetro 216,5, según se informó a AHORA.

El choque involucró a un Fiat Uno y una camioneta Volkswagen Amarok que circulaban en sentido contrario e impactaron. Como consecuencia del siniestro, el hombre que manejaba el auto falleció en el lugar.

En tanto, el resto de los ocupantes de ambos vehículos resultaron con lesiones de carácter leve y fueron trasladados para su atención médica a los hospitales San Miguel, de San Salvador, y Eva Perón, de General Campos.

En el sitio del accidente trabajó personal de la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios de General Campos y el fiscal en turno para realizar las pericias correspondientes.

Debido a las tareas de rigor, el tránsito en la zona se mantuvo asistido y reducido a un solo carril con habilitación alternada durante el transcurso de la mañana.