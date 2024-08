La diputada Lourdes Arrieta fue una de las seis legisladoras de La Libertad Avanza que el pasado 11 de julio visitaron la prisión de Ezeiza en secreto para reunirse con represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

El resto de la nómica de legisladores libertarios la completaron el entrerriano Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci. Todos ellos posaron sonrientes en una sala de usos múltiples que también funciona como capilla junto a los represores Raúl Guglielminetti, Marcelo Cinto Courtaux, Mario Marcote, Carlos Guillermo Suárez Mason, Gerardo Arráez, Julio César Argüello, Manuel Juan Cordero Piacentini, Alfredo Astiz, Adolfo Donda, Miguel Britos, Juan Agustín Oyarzabal y Honorio Carlos Martínez Ruiz.

En su defensa, Arrieta aseguró que no sabía quiénes eran aquellos represores que visitaron porque nació en 1993. "Tengo entendido que estaban haciendo algún proyecto, él (por Beltrán Benedit) con algunos asesores, no sé si hubo más diputados involucrados. No sé si la visita la organizó solamente él o con otros diputados, lo que sí sé es que estaban llevando adelante esta bandera, para no si para indultados o por lo menos la prisión domiciliaria", había afirmado en diálogo con Canal 7 de Mendoza.

De hecho, Arrieta –que suele lucir patitos amarillos como prendedores en la cabeza durante las sesiones del Congreso– sostuvo que fue Benedit el que organizó la visita al penal y que ella no sabía quiénes eran las personas a las que iban a ver. "Benedit sacó una lista con nombres. Empieza a decir 'ustedes pueden hablar con tal, con tal, con tal'. No puedo decir porque no los conozco, pero yo quería salir corriendo porque no entendía nada. Yo decía qué hago acá", expresó.

Algo que genera confusión, ya que si bien aseguró no conocer quiénes eran los genocidas, luego se contradijo en la denuncia que presentó ella misma al afirmar que Astiz le generaba temor por la forma que la observaba. "La mirada de Astiz no me la podía sacar de encima, el miedo que me daba era terrible", reza el escrito. Lo cierto es que durante la jornada de este miércoles, se desarrollará una maratónica sesión que promete potente pirotecnia verbal e intenso fuego cruzado.

El recinto será caja de resonancia de la bochornosa visita del grupo de diputados libertarios a represores de la última dictadura militar a Ezeiza y ya trascendió que los legisladores de distintos bloques intentarán arrimar posiciones para consensuar una declaración común de repudio que derive en el apartamiento o renuncia de todos los involucrados. Las expresiones de repudio van a arreciar y La Libertad Avanza no podrá hacer nada para impedirlo, más que rezar para que el daño sea el mínimo posible.

Puede interesarte

O al menos eso parecía, ya que Arrieta llegó al recinto sosteniendo el libro Nunca más, el informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas presidida por el escritor Ernesto Sábato respecto a las desapariciones ocurridas en la Argentina durante la última dictadura militar. La comisión tuvo a su cargo investigar y publicar un informe sobre los crímenes de Estado cometidos por la dictadura militar, en el poder entre 1976 y 1983, y dicho informe fue entregado en 1984 a Raúl Alfonsín.

Aparentemente en su afán por defenderse, aunque también podría ser tomado como una chicana o burla o una provocación más de los libertarios teniendo en cuenta las aberrantes actitudes que vienen cometiendo, Arrieta llegó sosteniendo el ejemplar de portada roja y hasta se animó a posar abrazándolo. Según se puede ver, el libro tiene algunos marcadores que darían cuenta que la legisladora, o alguien de su entorno, lo estuvo leyendo y señalando algunos párrafos que seguramente mencionará en su descargo.

En todo caso, la escandalosa denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra su ex pareja Alberto Fernández será un arma que el oficialismo y los bloques aliados tendrán a mano para contraatacar con la misma tenacidad. Según trascendió, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le propuso a los jefes de los bloques dialoguistas un texto de repudio a la visita de libertarios al penal de Ezeiza, pero con expresiones "light" y sin mencionar con nombre y apellido a los seis diputados implicados. Mientras que el PRO veía con buenos ojos suscribir a esa declaración, el radicalismo no estaría conforme con una redacción benevolente.

Incluso, buscan que se refleje con todas las letras la gravedad de los hechos. De todos modos, el asunto no está cerrado y el panorama podría cambiar de un momento a otro, incluso con la sesión ya empezada. El pronunciamiento de repudio a la comitiva de libertarios cobró aún más trascendencia luego de que este martes la "foto de familia" en la que se ve claramente a cinco de los seis diputados involucrados sonriendo a cámara con Alfredo Astiz y una docena de genocidas condenados.