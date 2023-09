Ante la necesidad de regular la presencia de caballos que se encuentran sueltos en el ejido urbano y con el objetivo de ordenar su circulación es que se procedió, junto al acompañamiento de la Policía de Entre Ríos y la Brigada de Abigeato, al retiro de dos ejemplares que se encontraban en el predio del camino de la costa.

La tarea se realizó en el marco de la adecuación a la Ordenanza Nº 12.436 “Registro de Equinos”.

Los animales fueron trasladados al predio de la Unidad Penal N° 9 para su alojamiento, a la espera de ser retirados por quienes demuestren ser sus propietarios, que deberán cumplir con lo establecido por dicha ordenanza.

Es importante recordar que los animales de gran porte sueltos en la vía pública generan situaciones de peligro para la sociedad, como así también complicaciones para la libre circulación, por lo que se solicita se informe a Veterinaria Municipal, ubicada en España 423, o al teléfono 423399, perteneciente a Inspección General.

Un problema de ayer, hoy y siempre

No hace demasiado tiempo Veterinaria Municipal con la colaboración de la Brigada de Abigeato secuestró ejemplares equinos que deambulaban por la vía pública, más precisamente en inmediaciones de la ruta 20 y 136, zona muy transitada por todo tipo de vehículos, fundamentalmente transporte internacional, que transita por las mencionadas rutas.

El secuestro de los caballos no alcanza. Es una medida parcial que no soluciona en nada un problema que parece no tener fin. Ante la falta de alimento –ya sea por la sequía o la falta de plata–algunos sueltan a los animales y dejan que deambulen por las calles, avenidas, campitos, donde sea en la búsqueda de que comer.

Es común ver a los caballos, muchas veces en tropilla, bajar la basura de los canastos y a vecinos tratando de espantarlos en lugares como calle Magnasco, por donde también circula mucha gente.

Si hay caballos en la ciudad es porque alguien los utiliza, en la mayoría de los casos, para trabajar en los carros para transportar cartones, metales, baterías todo lo que pueda ser comercializado a un precio vil en la mayoría de los casos.

Otros, aparte de cartonear, salen a recorrer verdulerías, carnicerías, restaurantes, buscando sobras para alimentar a los chanchos en criaderos clandestinos y sin ningún tipo de contralor sanitario.

No hay cifras oficiales, no existe un censo que establezca la cantidad de caballos que están generalmente en las periferias de la ciudad y en los accesos, menos que menos de carros circulan tanto de día como de noche, con personas de diferentes edades a bordo de los mismos. Desde personas mayores hasta familias enteras y niños y niñas de corta edad pueden estar al frente de las riendas.

En este sentido, el área de Veterinaria Municipal, la Policía de Entre Ríos, la brigada de abigeato y la Unidad Penal N°9 realizaron acciones en adecuación a la ordenanza Nº12.436/2020 “Registro de Equinos”.

Se habla mucho y se hace poco al respecto. Nadie toma al caballo en serio. El peligro que representa que tropillas enteras deambulen por calles, bulevares o rutas como si nada. Nadie se anima a afrontar el costo político de quitar el animal a quien dice ser el propietario, pese a que en la mayoría de los casos los ejemplares no tienen marcas y los “dueños” están flojos de papeles.