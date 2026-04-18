En horas de la madrugada del sábado, personal policial que se encontraba cumpliendo servicio adicional en un local bailable Bummper, intervino ante un incidente protagonizado por un joven que intentaba iniciar una gresca dentro del mismo.

Presente personal de Comisaria Primera fue anoticiado, que el individuo habría sido advertido y disuadido en reiteradas oportunidades por el personal policial de adicional, a fin de que depusiera su actitud, no logrando el resultado esperado, quien, lejos de cesar con conducta, el mismo se tornó cada vez más agresivo, reaccionando de manera violenta contra el personal policial del servicio.

En un momento dado, el sujeto arremetió con violencia contra uno de los funcionarios policiales intervinientes, por lo que se procedió a su inmediata reducción y posterior aprehensión del violento.

El aprehendido, de 18 años, fue trasladado a sede policial, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente, por resistencia y lesiones.