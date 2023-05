Adolfo Solari, presidente del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú dijo en diálogo con AHORA Cero Radio, que “la semana en general fue muy buena, sabíamos que en el Uruguay estaba la semana completa destinada al turismo y por eso tuvimos buen movimiento de ventas. La gastronomía y la hotelería fueron los rubros que mejor trabajaron, pero en líneas generales estimamos que fue muy buena la Semana Santa para el comercio de Gualeguaychú”.

Sobre la polémica que se ha instalado nuevamente por los horarios de apertura y cierre de los comercios céntricos, en que varios casos inclusive el Viernes Santo permanecieron cerrados, Solari dijo que “estamos trabajando con todos los comercios, les pedimos que extiendan un poco más sus horarios y de esa forma puedan aprovechar la cantidad de turismo que anda en la ciudad. Sabemos que el tema horarios es una cuestión importante, pero nosotros venimos insistiendo desde hace un tiempo para que los comercios, especialmente en estos días de mucho movimiento de turismo, puedan adecuar sus horarios a los picos de movimiento en la zona comercial. No todos los comerciantes tienen la misma mirada sobre el tema, pero seguimos insistiendo”.

También Solari explicó que “no hay un mecanismo que coordine los horarios de apertura y cierre de los comercios, cada comerciante es dueño de abrir y cerrar su negocio a la hora que lo desee, siempre y cuando cumpla con los regímenes de pago a sus empleados. Nuestra intención es unificar los criterios para que los comercios tengan un horario que les permita aprovechar los buenos movimientos de turismo. Nos cuesta bastante, porque hay comerciantes que tienen un concepto que no se adapta a esa lógica y prefiere conservar los horarios normales de comercio, pero entendiendo que el movimiento turístico de la ciudad tiene otros requerimientos en lo que tiene que ver con los horarios, hay muchos que se han adecuado y han tenido muy buenas ventas en el verano y en estos fines de semana de mucha afluencia de turismo”.

El referente de los comerciantes de la ciudad expresó que “los reclamos que nos hacen los comerciantes es que muchos de los empleados no quieren trabajar en esos horarios y para evitar problemas o malos entendidos, los dueños de los comercios prefieren no adoptar cambios. Nos han manifestado que el volumen de las ventas no se relaciona con lo que tendrían que pagar en cuanto a horas extras a sus empleados y por eso prefieren seguir con el horario de siempre. Hay mucho para seguir charlando, yo soy un convencido que con buena predisposición, se podría tener un régimen flexible que permita en estos fines de semana, tener un horario adecuado al turismo”.

Consultado acerca de la posibilidad de regularizar a través de una ordenanza municipal los horarios de apertura de comercios en verano o en los fines de semana largo, Solari se mostró pesimista sobre el tema. ““Hemos tenido conversaciones con la Municipalidad, ha habido una buena recepción en ese sentido, pero existe una realidad, que los comercios se manejan de acuerdo a sus ventas y a su experiencia de venta. La intención es armar un calendario de feriados largos, para poder ponernos de acuerdo con los comerciantes sobre los horarios de apertura. Igualmente, no creo que se pueda regular desde la Municipalidad un horario de apertura o cierre de comercios, eso va de acuerdo a lo que el comerciante entiende mejor para su beneficio. Lo mismo pasa con los días como Viernes Santo o los domingos. El comerciante que quiere trabajar, abre su negocio, arregla con sus empleados y en algunos casos, trabajan los mismos propietarios. Es una cuestión de criterios”.