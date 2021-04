Otra víctima de la pandemia: cerró el salón de fiesta Festroom

Sin embargo, todo se acabó -o mejor dicho, comenzó a acabar- en marzo de 2020, cuando la maldita pandemia llegó para quedarse. Desde ese día, en el que el país volvió a Fase 1, ni Festroom ni ningún salón de fiesta pudo volver a trabajar, siendo estos uno de los sectores más golpeados por el covid-19. Y un año más tarde, con la llegada de la segunda ola, el salón de evento más grande de la ciudad dijo “basta para mí” y cerró para siempre.

“¡SÍ, es verdad! ¡Sí, es muy triste! ¡Sí, no nos quedó otra opción! Con mi familia hemos decidido ponerle fin a lo que en octubre de 2016 inauguramos como Festroom. Nos hubiese encantado que dure mucho más pero no se pudo. No podemos seguir aguantando y manteniendo semejante salón cerrado hace más de un año”, afirmó Julieta Lizzi, gerenta de Festroom al informar la peor de las noticias.

La noticia no fue indiferente al resto del sector de los gastronómicos, quienes también lamentaron el fin del emprendimiento. “Hoy se suma a esta caída trágica el salón de eventos más grande que posee la ciudad. No habiendo podido cumplir sus primeros 5 años, con una importante inversión que apostaba a un crecimiento en calidad en la gastronomía de eventos de Gualeguaychú, Festroom dice ‘adiós’ con un dolor que resuena en todo el sector”, afirmaron al respecto desde la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG).

“Es una tristeza enorme lo que sucedió con Festroom. Juan Lizzi es un amigo desde hace años. Él y su familia apostaron con una importante inversión al sector de eventos, que otorgaba trabajo a muchísimas personas. Con este cierre, todos esos puestos de trabajo quedaron en la lona. Después de más de un año sin poder trabajar es más que lógico que comencemos a escuchar que uno u otro cerraron sus puertas. Duele, asusta y mucho. Colegas que se han quedado sin trabajo, junto a sus empleados. ¡Es tan triste y angustiante! Una situación que nos pone en alerta rojo a todos», sostuvo por su parte Marcelo Giachello, presidente de la AHGG.

El cierre de Festroom provocó que desde la Asociación se renovara el pedido de ayuda al Estado para poder sobrevivir a la pandemia y que no se sigan repitiendo las bajadas de persianas definitivas.

“Ante la situación que se acarrea desde el 2020, el miedo por ser el próximo en caer invade el corazón de todos los prestadores. Cientos de empleos se han perdido bajo los inevitables cierres producidos, y miles más corren peligro caminando en un hilo tan delgado que poco puede seguir sosteniendo”, describieron la situación desde la AHGG.

“El Estado debe ayudar de manera urgente al sector, con acciones concretas que salvaguarden el trabajo de miles de personas en toda la provincia y en la ciudad. Es ahora cuando más hace falta que el Estado muestre su verdadero interés en el sector privado; antes que cientos de prestadores entreguen sus llaves a esta crisis que no da tregua. La preocupación en el sector turístico-hotelero-gastronómico es cada vez mayor. El futuro se pinta de angustia y ansiedad ante la incertidumbre de lo que pueda llegar a suceder”, concluyeron los prestadores.

Por último, y a pesar del duro revés que significó el cierre del emprendimiento, la administradora de Festroom no dejó de agradecer a todos los que la apoyaron los tres años que funcionó el salón.

“Gracias a todos los que confiaron en nosotros, gracias a cada uno que contribuyó desde el inicio para cumplir que este sueño se haga realidad, gracias a todos los prestadores de servicio por el trabajo que brindaron y que aportaron para cada evento sea único. Fue un placer trabajar en este sector que tanto me enseñó y me dio tanto. Me llevo muchísimos recuerdos, afectos, amistades y compañeros”, reconoció Lizzi.