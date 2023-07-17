Otro hecho de inseguridad vial ocurrió sobre la Ruta 20: el domingo por la noche, dos vehículos chocaron a 2.000 metros del cruce con la Ruta 14, sobre el Acceso Norte de Gualeguaychú.

Por causas que se intentan establecer, un Peugeot 308 que estaba saliendo de la ciudad chocó contra un Citröen 3cv modificado a modo camioneta, que era conducido por un hombre de 73 años oriundo de Gualeguaychú.

Por su parte, en el Peugeot 308 iba una pareja oriunda de San José, ambos de 50 años, y se dirigían desde nuestra ciudad a la localidad del departamento de Colón.

Producto del choque, ambos vehículos quedaron sobre la cinta asfáltica.

Las tres personas involucradas en el accidente debieron ser trasladadas en ambulancia al Hospital Centenario producto de heridas leves que sufrieron tras el impacto.