El Servicio Meteorológico Nacional prevé un miércoles soleado y de temperaturas otoñales, ya que la mínima se colocará en 7ºC mientras que la máxima ascenderá a los 20ºC.

La semana continuará con esta tendencia y mañana, el termómetro tocará el pico con 22 grados. No obstante, el viernes bajará levemente la temperatura y la jornada se presentará nublada. El descenso de temperatura, se mantendrá durante el fin de semana pero no de forma significativa. No se anuncian precipitaciones.