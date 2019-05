Otro día de violencia en Caracas y Maduro juró: "jamás me rendiré"

#ENVIDEO | Pdte. @NicolasMaduro: Quien quiera llegar a Miraflores solo tiene que cumplir un requisito, ganar las elecciones con el voto del pueblo #TrabajadoresPorLaPatria pic.twitter.com/c2KrOoaBsS

Hubo incidentes durante todo el miércoles, sobre todo en las zonas de La Carlota y Plaza Altamira, donde estaba previsto un acto opositor. "No saben lo que les espera desde mañana", desafió Guaidó. En medio de una nueva jornada de violencia política, militares y manifestantes opositores se enfrentaban este miércoles en el este de Caracas, en el marco de movilizaciones convocadas por el jefe parlamentario Juan Guaidó. El clima de extrema tensión se extendió durante toda la jornada, y al atardecer el presidente Nicolás Maduro encabezó un multitudinario acto chavista, en el que consideró que "toda esta historia que dijeron de que me iba, que los rusos me bajaron de un avión, que iba a abandonar a mi pueblo, fue un engaño al imperio, una farsa... Yo les juro por Chávez, por la Patria, juro ante ustedes que yo, Nicolás Maduro Moros, jamás me rendiré, jamás traicionaré al pueblo de Venezuela", dijo el líder bolivariano. En esa arenga pidió, sin embargo a sus seguidores que, "si un día de estos nos despertáramos con la novedad de que traidores a la patria se han levantado contra la libertad y la democracia, pido a cada milicia, a cada colectivo, a cada voluntario, a las calles, a defender la libertad y a defender todo esto tan lindo que estamos construyendo".