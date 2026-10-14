El exjugador del Liverpool Jamie Carragher se sumó a las críticas de Wayne Rooney y Rio Ferdinand contra el defensor argentino Lisandro Martínez, asegurando que “tuvo un comienzo de temporada terrible”.

El también exdefensor de la Selección inglesa afirmó que los dichos explosivos del argentino tras la derrota ante el Atlético de Madrid no le hacen “ningún bien a nadie” y generaron demasiada exposición luego de una derrota dura.

El marcador central entrerriano había salido a reclamarle mayor inversión al director deportivo luego de la caída en la primera ronda de la UEFA Champions League, responsabilizándolo por el tropiezo.

Lisandro Martínez tuvo un paso furioso por la zona mixta en los momentos posteriores a la segunda fecha de la Champions, en la que perdieron por 2-0 como visitantes del Atlético de Madrid, y puso el foco en los problemas dirigenciales del club.

El zaguero zurdo había catalogado de “muy pobre” a la actuación de su equipo y, aunque reconoció que los jugadores deben “hacer más”, enfatizó en la falta de inversión de parte de la directiva, que gastó 155 millones de libras en este mercado de pases, afirmando: “Espero más de nuestro director deportivo. Es fácil señalar al entrenador y a los jugadores, pero también tenemos que mirar a otras áreas”.

Sobre esto, Jamie Carragher fue tajante al afirmar que sus furiosas declaraciones no le hacen “bien a nadie” y pondrán a los futbolistas como “protagonistas de todas las noticias” de forma innecesaria, por lo que es “terrible” que haya hablado de esa forma.

“Es un buen jugador, pero tuvo un comienzo de temporada terrible”, comentó el exfutbolista, que también reclamó que el año pasado “terminaron terceros porque no jugaron copas, quedaron eliminados muy temprano”, mientras que ante el Atlético “volvieron a jugar pésimo”.

Además, Wayne Rooney comentó que “se pasó de la raya” y fue “irrespetuoso” con sus propios compañeros, además de opinar que es el argentino quien debería marcharse del conjunto inglés, mientras que Rio Ferdinand lamentó que las declaraciones hayan salido a la prensa en vez de quedar en la intimidad del vestuario.

Fuente: Agencia NA