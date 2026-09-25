Electrolux Group, una de las principales firmas de electrodomésticos del país, que opera en Argentina hace 100 años, informó que cierra su planta en Rosario, donde trabajan unos 180 operarios.

La empresa tiene 300 empleados en el país, se analizan unos 100 despidos, todos de la planta. Vende principalmente heladeras, freezers y lavarropas, y también productos de la categoría “pequeños electrodomésticos”.

La decisión se da en un contexto de caída del consumo masivo y apertura de las importaciones. Según NielsenIQ, el mercado argentino de Tecnología y Durables cayó alrededor de 3% en volumen en el primer semestre de 2026.

“Como parte de una revisión estratégica de sus operaciones en Argentina, ha decidido evolucionar hacia un modelo de abastecimiento global, apoyado en la red internacional de producción del Grupo”, dijo la empresa que comercializa en las marcas Electrolux y Gafa, en un comunicado. El cierre es a partir de mañana, 26 de septiembre.

“La compañía es consciente del impacto que esta decisión tiene en las personas involucradas. Por ello, llevará adelante este proceso con responsabilidad, respeto y cumpliendo plenamente con las obligaciones establecidas por la legislación vigente y brindando el acompañamiento correspondiente durante la transición. Esta decisión forma parte del plan de Electrolux Group para mejorar la eficiencia y fortalecer la competitividad de sus operaciones a nivel global”, agregaron.

Desde la empresa aseguraron que reafirman “su compromiso con Argentina, donde opera desde hace 100 años” y que continuarán desarrollando sus operaciones comerciales en el país con las marcas Electrolux y Gafa.

“Esta decisión responde a la evolución de las dinámicas del mercado global y a la transformación del modelo operativo de la industria, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de la operación en el largo plazo”, dijeron.

Además, explicaron que los usuarios seguirán contando con garantía oficial, servicio técnico especializado y disponibilidad de repuestos, manteniendo la experiencia y confianza construidas por ambas marcas a lo largo de generaciones.

Fuente: Infobae