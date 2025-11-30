CAMPEÓN Y GRADUADO
“¡Otro título más!”: Boca felicitó al gualeguaychuense Sebastián Vega por alcanzar una meta universitaria
Sebastián Vega, capitán y referente de Boca Juniors, se graduó de martillero público y corredor inmobiliario y desde la cuenta oficial de básquet del club compartieron un video con el ritual de recibida por parte de sus compañeros.
El gualeguaychuense atraviesa su tercera temporada en el Xeneize y es el principal referente en busca del tricampeonato en la Liga Nacional, además de ser el único que se mantiene en el plantel en las dos últimas conquistas.
