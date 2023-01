El homicidio de Alexander Reverdito sigue conmocionando a Larroque y la provincia. El joven de 20 años, que murió tras ser atacado a golpes el 1 de enero, intentó comunicarse con su padre luego de comenzar a sentirse mal producto de la agresión que le terminó costando la vida.

Los padres de Alexander mostraron al Nueve los últimos mensajes de su hijo. El joven le solicitó a su papá que lo fuera a buscar porque no se estaba sintiendo bien. Sin embargo, el pedido de ayuda no fue respondido dado que había dejado el celular y se enteró de la situación recién al mediodía, después de que lo llamaran para avisarle que la víctima iba camino al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

A continuación, los mensajes de WhatsApp de Alexander Reverdito:

-00:59: "Pa"

-07:01: "Pa"

-07:02: "¿Cuando puedas me venís a buscar? Tuve una pelea y me pegaron un par de piñas. Me duele la cabeza"

-07:03: "Y no puedo caminar. Me re duele la pierna"

-07:05: "Cuando caí me hice mal"

-07:07: "Pa, me siento mal. Buscame cuando puedas, te pago el gasoil. No puedo caminar tampoco"

-07:50: "Pa, me duele muchísimo la cabeza y transpiro mucho. ¿Me podés buscar por favor? Tengo miedo".