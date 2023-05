Desde Juntos por el Cambio habían lanzado la idea de medir a sus hombres y mujeres para definir quién sería el precandidato que represente a la fuerza en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Pero, el concejal Pablo Echandi se mostró en disconformidad con la propuesta y confirmó en Ahora Cero Radio que no tirará por la borda todo el trabajo realizado con su equipo y continuará el camino hacia las urnas.

“No podemos regirnos sólo por el nivel de conocimiento. No hablo de ningún encuestador en particular, pero no le han pegado a una y un candidato no puede bajarse porque no le den los números en una encuesta. Yo me reúno en los barrios con mucha gente. Son muchos los vecinos que me apoyan a mi, no sólo al partido, sino a mi, y yo me comprometí a ser candidato”, lanzó con firmeza.

Además, relató con qué se encuentra en cada reunión vecinal y explicó que “con la gente hablamos generalmente de las problemáticas que tiene el barrio”. Aseguró que hay problemas con las calles, con el agua: problemas estructurales, definió.

“Las problemáticas son muy diversas; cosas relacionadas a los espacios públicos; hay gente que está a cinco o seis kilómetros de distancia de ese espacio público y está relegada. Por ejemplo, la zona noroeste está totalmente olvidada. El otro día, por ejemplo, una persona asmática se equivocó de camino y quedaron encajdos en la calle. Cuando fueron a buscarlos los Bomberos, quedaron encajados también”, dijo Echandi.

Además, señaló que hasta en el centro está vigente la problemática del estado de las calles. “En el último año, a todos los pozos que ya había en la ciudad, se le sumaron los cortes por el cambio de caños. Es intransitable”.

Tampoco ahorró en críticas a la gestión de Martín Piaggio al asegurar que es mucho el gasto que se realiza en la Fiesta del Pescado y el Vino. “Se puede hacer la misma fiesta pero con menos gasto. No se pueden gastar casi 170 millones de pesos. Hay fiesta con más noches que no tienen ese gasto. Y no se está recuperando casi nada”, lanzó.

Sin vueltas, pero con internas

Echandi no quiso especular y aseguró que es mucha la gente que trabaja en las distintas áreas como Obras Públicas y Cultura. Hay reuniones de trabajo semanales y el precandidato indicó que no puede decirle a esa gente que se baja. “Por respeto a todo ese trabajo, voy a seguir hasta las PASO”, confirmó.

Además, confesó que se encuentra distanciado políticamente de Nicolás Mattiauda porque no coincide con las decisiones y opiniones.

“Él no es candidato a Intendente, pero seguramente sea candidato a Senador, entonces tal vez a él le conviene elegir a un candidato. Creo que es por una cuestión de conveniencia personal…sino, no entiendo cuál es su apuro para definir un candidato. Le tengo aprecio, pero políticamente estoy distanciado”, confirmó.

“El PRO tiene que tener su candidato; en su mayoría ha dicho que tiene que tener un candidato y apoyar todos a esa persona. Si los demás quieren presentar otros candidatos dentro de Juntos por el Cambio, bienvenido sea”, cerró.

La fecha de las elecciones

Hasta el momento el Gobernador Gustavo Bordet no confirmó cuándo irán los entrerrianos a votar. Mientras, los espacios especulan con precandidaturas, pegados y estrategias.