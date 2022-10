El referente de la oposición local aseguró que “los argumentos que tiene el Municipio para intentar vetar la ordenanza de la combi para pacientes oncológicos son falaces. Hay muchas cosas que corresponden a Provincia y las hace el Municipio igual”.

“A una señora le daban un boleto de colectivo, llegaba a la Terminal, se tomaba un remis al Hospital, y cuando volvía esperaba tres cuatro horas para tomar el colectivo de vuelta. Una persona que se va a hacer rayos ¿la mandas así? Es un servicio que se necesita y que se brindó 40 años y aprovecharon la pandemia para sacarlos”, sostuvo el edil y aseguró que “hay que recordarle al Municipio que dos de las obras sociales más importantes son del Estado, que son Iosper y PAMI. Espero que a Martín Piaggio no se le ocurra sacar la combi, sería ridículo. Hace 7 años que está en el poder y ahora se entera, cuando estuvo funcionando todos estos años. Piaggio pagó 5 años esta combi; los fondos están, eso no es un argumento válido”.

¿Cuál es la situación de PAMI?

Echandi indicó que “las movilizaciones que se hacían contra PAMI no eran de más de 30, 40 personas con los concejales, directores de áreas y 8 jubilados. Nunca hubo una marcha masiva contra PAMI, Se quejaban de las demoras y hoy es exactamente lo mismo. Las marchas eran promovidas por Víctor Hugo Lapido (referente del área del Adulto Mayor Municipal) malintencionadamente”.

Indicó que “era complejo firmar los convenios de salud y había complicaciones que son las mismas que hay ahora donde no dicen nada. Hoy los concejales no han dicho, ni hecho nada. Yo tengo la tranquilidad de haberle puesto el cuerpo a la problemática porque viajé y me entrevisté con el jefe máximo de PAMI para sacar a la empresa Nativus y la sacamos”.

Otros temas del Concejo

Asimismo, se refirió a otra problemática que se tratará en el Concejo Deliberante: “ya no queremos debatir sobre el aumento del boleto de colectivos porque no hemos podido dialogar sobre el boleto estudiantil. Estamos hablando de un servicio que necesitan los chicos con menos recursos”.

En tanto, opinó sobre la construcción de 20 viviendas en la reserva natural Las Piedras. “No entendemos cómo dicen que la construcción no va a contaminar. Creemos que es muy soberbio no ver lo que quiere la sociedad; no sé si van a responder al kirchnerismo nacional y seguir con este proyecto o van a escuchar a la gente de la ciudad”.