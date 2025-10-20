Pablo Echandi dialogó con Ahora Cero Radio acerca de las próximas elecciones en Entre Ríos, en la cual el PRO acompaña a La Libertad Avanza.

“Nos jugamos que las cámaras estén más parejas, que el kichnerismo no domine más la escena en el congreso”, manifestó.

“Para mi es una elección que se gana bien en Entre Ríos, no hay menos de 10 por ciento de diferencia, estoy convencido ”, vaticinó el ex candidato a intendente.

Argumentó que “en las elecciones legislativas siempre nos ha ido muy bien, no veo porqué sería el caso distinto en este, sumado a que hoy las terceras vías se le abrieron al peronismo más que a nosotros”.

Aclaró que no se basa en encuestas, sino que “la lógica me indica eso, las ideas de números son las que planteo en mi cabeza de mi experiencia en otras elecciones”.

Mirá la entrevista completa: