Pablo Echarri y El Dipy se cruzaron en las redes por un comentario sobre el lenguaje inclusivo

Todo comenzó cuando el músico compartió en su cuenta de Twitter el video de un joven utilizando el lenguaje inclusivo. “¿En serio ‘les pibis'? ¿En serio nos vamos a bancar esto? ¿En serio somos tan pelotudos?”, escribió en la red social en la que tiene 200 mil seguidores, y consideró: “Díganme ‘viejo, ‘quedaste en el tiempo’, todo lo que quieran. Pero no me lo banco. No, así no”.

El video alcanzó casi un millón de reproducciones y, entre las respuestas y gente que compartió su comentario, tuvo más de 20 mil interacciones en la red social. Algunos opinaron a favor de sus palabras y otros, en contra. Uno de los más se destacó fue Pablo Echarri, quien manifestó su descontento por el mensaje del cantante y se lo hizo saber públicamente.

“Cerrá el orto, Dipy. Y dejá que les pibxs se expresen como quieren” (sic), le escribió al músico y agregó: “Al final, sos terrible ortiva”. El tuit del actor, que tiene más de 50 mil seguidores, fue replicado más de 500 veces y obtuvo casi cuatro mil “me gusta”.

Minutos después, El Dipy vio la respuesta y, luego de buscar el material con el que le contestaría a Echarri, indicó: “Me preparé toda la vida para hacer esto. Abro hilo”. Allí, compartió una serie de fotos y videos antiguos de Alberto Fernández haciendo declaraciones sobre su actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, también destacó que el actor tuiteó desde un teléfono de una marca norteamericana.

Por su parte, compartió una nota en que asegura que “Pablo Echarri pidió donaciones para los actores, pero falló en el intento”. Además, en dicho artículo califican al actor como “ultra K”. “Cierro hilo”, escribió El Dipy y en su último tuit compartió el emoticón que se utiliza desde que comenzó a regir en el país el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus, y que hace referencia a que los ciudadanos se queden en sus casas.

Lejos de buscar seguir la polémica, Pablo Echarri optó por no responderle más al músico, al menos de manera pública.

Hace dos días, El Dipy cuestionó al presidente Alberto Fernández por la extensión de la cuarentena. Y criticó a los partidos políticos tradicionales y las políticas públicas que durante décadas se han aplicado en la Argentina.

“Alberto, dejate de romper las pelo... ya. Hace cinco meses que no laburo, capo. Dejá de hacerte el Slash porfa. Después charlamos si sabés o no de música pero ahora ponete a laburar por el país, mostro. Nos venís guitarreando hace tiempo ya. Deja de boludear hermano. Gracias, Loviu”, escribió el músico en su cuenta de Twitter.

Debido a los mensajes en contra que recibió, decidió publicar un video que lo convirtió en tendencia, y al que tituló “El desclasado”. Allí, aclaró que su crítica no solo era contra el Gobierno, sino contra la oposición y sostuvo que “el país sale adelante con la gente y no con los políticos”.

“Creo en esa gente que está en todo el país, esa gente laburadora, esos chicos que estudian. En ellos creo. En los boludos que creen en los políticos y los bancan mientras viven humildemente y ellos viven en Puerto Madero y en los countries, no creo. ¿Sabés por qué? Porque la gente no es pobre por cómo vive, la gente es a veces pobre por cómo piensa. Estoy sorprendidísimo porque piensan que porque canto cumbia y salí de un barrio humilde, soy kirchnerista o soy peronista. Yo me crié en La Tablada, partido de La Matanza Vine desde Gualeguaychú acá, de Entre Ríos a Buenos Aires. Ahora que se enteraron que no soy ni peronista ni kirchnerista, ahora soy macrista. No soy de ninguno de ellos. No soy de nadie. ¿Sabés de quién soy yo? Del que saque el país adelante, de ese sí soy. ¿Sabés de quién soy yo? De la gente que se levanta a laburar todos los días. ¿Sabés de quién soy yo? Del pibe que va a estudiar a un colegio, a una universidad. ¡De ese soy! Del que quiere salir adelante. De esos adolescentes que buscan su sueño, que buscan su carrera de esos padres que se deslomaron toda su vida para que no les falte nada. De esa gente soy, en ellos creo. En ellos sí creo”, afirmó El Dipy.