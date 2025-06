A casi tres meses de haber recibido el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, disparado por la Gendarmería Nacional durante la represión de la marcha de jubilados del pasado 12 de marzo, el fotógrafo Pablo Grillo fue dado de alta. En una camilla, con un gorro de Independiente, una sonrisa y acompañado por su familia, amigos, cantos y rodeado de prensa, Pablo fue trasladado Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca.

Una nueva etapa

Fabián Grillo, padre de Pablo, habló con la prensa visiblemente emocionado por el alta recibida. “Él está muy contento, fue medio sorpresivo el alta, les habíamos dicho, para no generarle expectativas, que se iba a ir en cualquier momento pero no cuándo y ahora llegamos a decirle ´cambiate que te vas´. Ayer me llamó el director y me dijo”, contó Fabián. La etapa siguiente en su recuperación, comentó, será de rehabilitación en el Hospital Rocca. “Creo que nos va a demandar más presencia porque vamos a tener que acompañarlo, estar junto a él y ahí vamos a estar. No hay tiempos definidos para este proceso. Por lo que nos dijeron, la primera etapa va a ser con internación y con salidas los fines de semana”, expresó. A medida que evolucione Pablo y estén dadas las condiciones, podrá tener salidas diarias.

Según contó, Pablo conoce lo que las circunstancias en que fue herido. Acorde a las recomendaciones de los médicos, familiares y amigos le dieron información acerca de esos hechos amargos. “Él recuerda dónde estaba, pero no se dio cuenta del hecho, fue como que se le apagó la tele. A medida que se le acercó el celular y empezó a ver las redes, se enteró, fue paulatino. En un momento vio el video, fue fuertísimo, los amigos se lo mostraron a pedido de él, fue muy fuerte”, aseveró.

“¿Si Pablo va a volver a sacar fotos? Ya está con entusiasmo, ya está con una cámara en mano, sí. Es más, tenemos invitaciones para ir a sacar fotos a las provincias y él está entusiasmado con eso”, apuntó.

“Al hospital, no hay palabras. Fue un nuevo parto esto. Él revivió, los primeros días él estaba muy grave. Ahora él camina tranquilo, despacito, se mueve, tiene motricidad fina, habla, tiene memoria y está muy tranquilo. Podemos hablar de un milagro”, manifestó Fabián. Asimismo, contó que unos meses más adelante, Pablo deberá regresar al Hospital Ramos para una nueva cirugía. “Tiene que volver para que le coloquen la prótesis. Es una nueva operación mucho menor comparada con las primeras que tuvo”, indicó. A su vez, agradeció a periodistas, gremios y personas que se acercaron durante estos meses al hospital y ofrecieron su apoyo.

Consultado por la represión policial que se repite cada miércoles en la marcha de jubilados y jubiladas, Fabián dijo que no podría hablar directamente con el Gobierno de Javier Milei. “Me parece que no entienden nuestro idioma. Hay una agresión constante, pero no solo lo terrible es lo físico (la represión), empezaron con la agresión verbal desde que hacían campaña. Por lo tanto hay sectores que se ven envalentonados con ese discurso y obran de esa manera. Esta gente no entiende nada más que sus negocios, no hay empatía”, espetó.

Con respecto a la causa penal, aseguró “Estamos esperando que llamen a esta persona, a (Héctor Jesús) Guerrero, a la indagatoria, es lo que estaría faltando”, aseguró en relación al cabo que fue identificado como autor material del disparo que hirió a su hijo.

El subdirector del Hospital Ramos habló sobre la salud de Pablo Grillo

“Entró en un estado crítico, mucho más grave que el que la prensa decía. Nunca antes hablamos a la prensa en función de respeto a la familia que nos lo pidió. Las múltiples cirugías, neurocirugías que se le realizaron fueron un trabajo increíble del doctor Prieto como del jefe de terapia intensiva”, dijo a C5N el médico Juan Pablo Rossini, subdirector del Hospital Ramos Mejía, a minutos del alta médica de Pablo Grillo. Contó que el equipo de terapia realizó medidas de sostén terapéutico durante mucho tiempo “y la verdad, verlo ahora salir así en este estado, bien, lúcido, contento, con toda la familia que estuvo al lado para apoyarlo junto con nosotros, la verdad estamos muy emocionados”, aseveró. Asimismo, aseguró que se trata de una emoción compartida por toda la institución, ya que Pablo no solo ingresó en estado crítico sino que “estuvo ventilado, con múltiples cirugías de urgencia, tuvimos que reoperarlo en reiteradas oportunidades, hasta hace una semana cuando estábamos programando el alta y tuvo una complicación”, mencionó.

Rossini ponderó el trabajo de terapia intensiva, neurocirugía y de la guardia. “El reconocimiento es para todo el personal de salud, desde el camillero hasta el jefe de neurocirugía, el jefe de terapia intensiva. Todos trabajaron con él de manera ardua, difícil, durante mucho tiempo, con muchísimas complicaciones que iban surgiendo, y que la gente de terapia intensiva supo sortear de manera adecuada”, aseguró.

Respecto de la cirugía que pendiente, contó que se trata de una cirugía reparadora de la masa del cráneo, es decir, del hueso. “Falta la reparación del cráneo pero eso es más adelante, faltan meses para eso y ahora tiene que ir a rehabilitación, el Rocca lo está esperando”, espetó.