La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, a cargo de Juan Ávila Echenique, resolvió imputar a Pablo Daniel Rodríguez Laurta por tenencia de representaciones de personas menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

Dicha imputación se suma a la que pesa sobre Laurta por homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género, en relación a los femicidios de su ex pareja Luna Giardina y la madre de ella, Mariel Zamudio.

El 12 de febrero, el uruguayo fue trasladado a la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, tras cumplir el plazo de 120 días de prisión preventiva por los mencionados crímenes, mientras es también investigado en Entre Ríos por el asesinato del chofer Martín Sebastián Palacio.

Actualmente, el acusado permanece alojado en la cárcel de Concordia hasta que se realicen unos estudios periciales.

Imágenes detectadas

Las imágenes fueron detectadas luego de la apertura en los gabinetes técnicos de Policía Judicial de su teléfono celular, que le fue secuestrado cuando lo detuvieron en el hotel Berlín de Gualeguaychú, cuando pretendía escapar a Uruguay con su hijo, a quien llevó luego de matar a su madre y a su abuela.

Entre otras escenas de abuso sexual infantil había imágenes de adultos varones en actividades explícitas, desde tocamientos a penetraciones, de niños y de niñas.

Cuando retorne a Córdoba, será nuevamente alojado en un sector de máxima seguridad del penal de Cruz del Eje, separado de otros internos.

En declaraciones que hizo en uno de los traslados, Laurta pidió perdón por el asesinato del chofer y reclamó que se le informe sobre su hijo. El pequeño quedó bajo la protección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de Córdoba.

“La Justicia no investigó los secuestros y abusos a mi hijo. Quiero que se sepa la verdad”, dijo declaraciones a Canal 9 Litoral en el camino al juzgado de Concordia. En su relato autojustificatorio acusa a las mujeres que fueron sus víctimas de estos delitos, algo descartado por la Justicia.

Laurta era parte de una organización machista llamada Varones Unidos, que incluso organizó eventos en Uruguay en un anexo del Parlamento de ese país con invitados argentinos como Agustín Laje, de Fundación Faro.

Fuente: Ahora