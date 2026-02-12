CONCORDIA
Pablo Laurta pidió perdón a la familia de Martín Palacio: “Lo siento muchísimo, de verdad”
El doble femicida de Córdoba está en Entre Ríos y habló del crimen del remisero. "Sobre lo mío, espero que siga el curso de la Justicia", afirmó.
Pablo Laurta, el uruguayo que cometió un doble femicidio en Córdoba y asesinó al chofer Martín Palacio en Entre Ríos, declaró este jueves en Tribunales de Concordia.
“Lo siento muchísimo, de verdad”, expresó en diálogo con canal 9 Litoral, en un mensaje dirigido a la familia del chofer asesinado.
Por otro lado, afirmó: “Quiero que se investigue, por favor, lo que pasó con mi hijo; sobre lo mío, espero que siga el curso de la Justicia y se sepa la verdad”.
Fuente: Ahora.
