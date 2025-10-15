En la mañana de este miércoles y en medio de un operativo policial, Pablo Laurta, acusado por un doble femicidio en Córdoba e investigado por la desaparición y homicidio de Martín Sebastián Palacio, fue trasladado desde Gualeguaychú, donde había sido detenido, hasta la Jefatura Departamental de Policía de Concordia.

Al salir de la ciudad del sur entrerriano, Laurta rompió el silencio y sorprendió con una afirmación que generó estupor: “Lo que hice, lo hice todo por justicia”, dijo; y al llegar a Concordia lanzó una nueva frase: “Hay que venerarlo, es un mártir”.

Se abstuvo de declarar

Finalmente, Laurta fue indagado por la fiscal de la causa, Daniela Montangie, pero según confirmó a Elonce, Jose Legarreta, abogado del acusado, se abstuvo de declarar.

El uruguayo, ingresó a la Fiscalía de Concordia cerca de las 9.30, donde permaneció hasta las 13.

Si bien el abogado defensor no quiso brindar más declaraciones, señaló a este medio que Laurta fue imputado por “homicidio criminis causa”, contemplado en el artículo 80, inciso 7 del Código Penal Argentino.

El mismo se refiere a un homicidio agravado en el que el autor mata para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados, procurar la impunidad propia o de otros, o como consecuencia de no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. Este tipo de homicidio se castiga con reclusión o prisión perpetua.

Fuente: Elonce.com