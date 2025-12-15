La Justicia de Córdoba elevó a juicio oral la causa que investiga el doble femicidio cometido por Pablo Laurta en perjuicio de su ex mujer Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio a principios de octubre.

Conforme a la información publicada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes, estableció que la investigación vaya a debate oral y público.

Laurta se encuentra detenido con prisión preventiva por los delitos de homicidio agravado por el vínculo, alevosía, y por mediar violencia de género; amenazas, violación de domicilio y desobediencia de autoridad contra su ex pareja y su ex suegra.

Laurta fue atrapado el pasado 12 de octubre en el hotel Berlín de Gualeguaychú. El chico de 5 años estaba junto a su padre y los investigadores están convencidos de que lo iba a cruzar a Uruguay de manera ilegal.

La declaración de Laurta

Pablo Laurta, preso por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba y por el asesinato del remisero Martín Palacio en Concordia, estuvo casi una hora y media ante el fiscal de Violencia de Género y Familiar de segundo turno Gerardo Reyes en el edificio de Tribunales 2 de esta ciudad a finales de octubre.

La Fiscalía precisó en ese momento que el acusado “no contestó preguntas en relación con la causa”. Solo hizo referencia a sus denuncias anteriores en la Fiscalía de Integridad Sexual de 1 turno y al pedido de restitución internacional de su hijo.

La indagatoria se concretó tras un operativo especial para el traslado de Laurta desde la cárcel de Cruz del Eje, a 140 kilómetros, adonde está detenido en un pabellón de máxima seguridad. Terminado el trámite, es llevado nuevamente a esa prisión.

Asistido por la defensora oficial, Alfonsina Muñiz, fue ella quien había pedido a la fiscalía que la indagatoria fuera presencial y no a través de una videoconferencia, como era la intención original de la Justicia para evitar los riesgos del traslado.

