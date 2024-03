Apenas unas horas después de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el conjunto de los gobernadores comenzó a analizar la propuesta que les hizo el presidente Javier Milei de reunirse el próximo 25 de Mayo en Córdoba para firmar un acuerdo y establecer 10 políticas de Estado basadas en el libre comercio, la desregulación económica y la apertura al mundo.



Como paso previo, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y del Interior, Guillermo Francos, tienen la misión de organizar un encuentro previo en la Casa Rosada con los mandatarios locales para debatir los puntos de ese texto y, al mismo tiempo, “sancionar tanto la ley bases como un paquete de alivio fiscal para las provincias”.



El oficialismo vuelve así a poner sobre la mesa la misma oferta que presentó desde el inicio, que derivó en el conflicto con las autoridades de algunos distritos por los fondos de coparticipación: discutir la composición y distribución de algunos impuestos -como Ganancias y PAIS- y presionar para que se aprueben las reformas que pretende Milei, que estaban contempladas en la denominada Ley Ómnibus.



A dos días de ese anuncio, los gobernadores continúan esperando precisiones por parte del Poder Ejecutivo Nacional sobre el encuentro, que podría hacerse esta semana o la siguiente, y las cuestiones que se abordarán en el mismo.



De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, algunos líderes locales estaban todavía definiendo la postura que tendrán ante la invitación, aunque en principio estarían dispuestos a ir a la Casa Rosada a escuchar lo que tengan para decir Posse, Caputo y Francos.



En el caso de los gobernadores de Juntos por el Cambio, por ejemplo, había posturas encontradas por la falta de agenda de temas que se tratarán durante la reunión, aunque algunos de ellos incluso ya tenían borradores propios del pacto fiscal para entregarle al ministro de Economía, con los pedidos de sus respectivas provincias.



En tanto, los mandatarios del PRO, Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), se mostraron entusiasmados con la iniciativa de Milei y anticiparon su asistencia al cónclave.



La incógnita está en estos momentos en el peronismo, especialmente después de que los senadores de Unión por la Patria emitieran un comunicado en el que les solicitaron a los gobernadores que no participen de una conversación en la que, a su entender, se va a acordar “a libro cerrado para legalizar lo inaceptable”.



Sin embargo, incluso los mandatarios provinciales de la oposición dura se expresaron en sentido contrario, como Martín Llaryora, de Córdoba, quien celebró tímidamente el llamado al diálogo, aunque remarcó que, “con los tiempos de la política argentina, hasta mayo es como si faltaran 20 años”.



Por su parte, Caputo ya habría iniciado las negociaciones a través del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que esta semana se reuniría con los ministros de Economía de todas las provincias para comenzar a hablar sobre la coparticipación y las deudas de cada distrito.



Estos fueron las diferencias con la Nación que surgieron en el último tiempo y que motivaron la caída de la Ley Ómnibus y los cruces entre el Presidente y “Nacho” Torres, conflicto que incluso terminó en el ámbito judicial.



Tal como anticipó este medio, la decisión de convocar a un encuentro de las partes para tratar todos los temas al mismo tiempo -reformas, pacto fiscal y políticas de Estado-, es la nueva estrategia del Gobierno para tratar de que no haya malos entendidos y saldar las diferencias lo antes posible, aunque el oficialismo insiste en que cada asunto se tratará por separado.



“No es que sea una condición para el acuerdo (el apoyo a la Ley Ómnibus, que volverá a ser enviada con modificaciones y acortada), yo creo que tal vez el tratamiento de la Ley Bases fue lo que exigió un desacuerdo entre Nación y los representantes de los diputados, fundamentalmente, y que respondían a los gobernadores también. Eso fue lo que mostró un desacuerdo. Entonces, en el camino de un acuerdo del 25 de mayo, tenemos que mostrar también esa vocación de acuerdo, y tanto las provincias como la Nación, porque ahí hay intereses de ambos”, manifestó Francos en declaraciones a Radio Mitre.



Con este escenario, las autoridades nacionales esperan lograr la mayor asistencia posible de mandatarios provinciales a la Casa Rosada, aunque todavía no se definió qué día será el encuentro y la agenda de debate sigue cerrada, aunque algunos gobernadores continuarán presionando para que se abra a otras temáticas.



(Fuente: APFDigital)