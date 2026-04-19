Un hombre fue víctima de un engaño y posterior robo en la localidad entrerriana de Seguí, luego de pactar un encuentro sexual con una mujer que se presentó acompañada por un supuesto familiar. Los autores del hecho delictivo fueron identificados y detenidos tras una investigación que se extendió hasta Paraná.

De acuerdo a fuentes policiales, la víctima había contactado a la mujer a través de una página de "servicios personales" y acordó recibirla en su domicilio. La joven llegó en remís junto a un hombre, a quien presentó como su “hermano”, una situación previamente conversada por mensajes.

Con esos elementos, la Unidad Fiscal de Atención Primaria ordenó allanamientos en distintos domicilios. Durante los procedimientos, se logró identificar a los implicados, secuestrar teléfonos celulares, prendas utilizadas el día del hecho y recuperar gran parte de los elementos sustraídos.

Además, en una de las viviendas se halló un arma de fuego, lo que derivó en una imputación adicional por tenencia ilegal contra uno de los sospechosos.

Allanamientos por robo en Seguí (foto Policía de Entre Ríos)

Desde la Policía destacaron la importancia de las pruebas recolectadas, especialmente los registros fílmicos, que resultaron clave para esclarecer el hecho delictivo. La causa continúa bajo investigación en la Justicia.

Fuente: ElOnce