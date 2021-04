Padres del AMBA criticaron con dureza las restricciones en el ámbito educativo

Pablo Houghton, uno de los representante de las familias nucleadas en la organización, aseguró sentirse decepcionado por la medida anunciada el miércoles por la noche por el presidente Fernández en cadena nacional y aseguró que la única salida ante el problema es la declaración de la educación como una actividad esencial.

“Esto lo recibimos con mucha indignación, con mucha bronca, pero era algo que nos veíamos venir. Ya cuando arrancó el anuncio y empezó a hablar de los focos de contagios que no se producían en lugares seguros con protocolos como el sector productivo y omitió mencionar a la escuela como tal, decantaba que iba a venir esta medida”, afirmó Houghton, en declaraciones a Radio La Red.

“La vida diaria de nuestros hijos va a cambiar. La presencialidad no se reemplaza con la virtualidad. Las autoridades insisten en aclarar que no fue un año perdido, pero la verdad es que los chicos que menos tienen no se conectan con la escuela”, añadió.

El representante de la agrupación de familias consideró que la medida fue adoptada sin tener contexto ni vinculación con los estudios realizados sobre el porcentaje de contagios en los colegios y sospecha de que las escuelas permanecerán cerradas por mucho más tiempo del anunciado.

“¿Qué garantías tenemos de que no se va a extender por más tiempo? Tenemos el antecedente del año pasado, que nos fueron llevando de a 15 días sin un plan ni horizonte desde el 20 de marzo, ¿Qué va a cambiar en los 15 días? ¿Se piensan que vamos a tener menos contagios que los que tenemos ahora?”, se preguntó el representante de la agrupación.